iPhone 14: 100 US-Dollar Aufpreis sind möglich

Erst Corona, jetzt Krieg und Inflation. Wer von uns hätte nicht einfach gerne wieder eine ganz normale Zeit? „Schlechte“ Nachrichten scheint es nun auch für alle die zu gebe, die in diesem Jahr die Anschaffung eines neuen iPhones planen.

Wie Apple-Analyst Dan Ives in der Sun berichtet, soll der Hersteller beim iPhone 14 einen Preisaufschlag von 100 US-Dollar planen. Bei uns in Europa würden das ebenfalls 100 Euro entsprechen, wenn Apple sich grob an den aktuellen Kurs hält.

Im Bericht heißt es weiter, dass kleine Preisschwankungen normalerweise kein Problem für Apple seien, die aktuelle Situation rund um Inflation und Chip-Krise die Herstellungskosten aber so enorm steigern würden, dass Apple den Aufpreis an die Kundinnen und Kunden weiter geben würde.

Wegfall das iPhone mini macht den Einstieg ohnehin teurer

Ob es tatsächlich soweit kommt und die Preissteigerung so massiv ausfällt, das wissen wir natürlich noch nicht. Nicht vergessen dürfen wir aber, dass der Einstieg in die iPhone-Welt ohnehin teurer werden wird. Immerhin soll Apple das kleinste iPhone im Mini-Format aus dem Programm nehmen und durch ein Max-Modell ersetzen.

Bisher war das iPhone 13 mini für 799 Euro das günstigste aktuelle iPhone-Modell. Das iPhone 13 kostet direkt bei Apple 899 Euro – und das iPhone 14 wird vielleicht noch etwas teurer. Bei einem Aufpreis von rund 100 Euro würden sich folgende Preise ergeben:

iPhone 14 : 899 Euro → 999 Euro

: 899 Euro → 999 Euro iPhone 14 Max : unbekannt

: unbekannt iPhone 14 Pro : 1149 Euro → 1249 Euro

: 1149 Euro → 1249 Euro iPhone 14 Pro Max: 1249 Euro → 1349 Euro

Die Frage an euch: Wo liegt eure Schmerzgrenze? Wollt ihr dieses Jahr ein Upgrade machen? Wenn ja, von welchem iPhone steigt ihr um?