iStat Menus: Praktisches Systemmonitor-Tool für macOS in Version 7.0 erschienen

Die Mac-App iStat Menus gehört wohl zu einem der absoluten Klassiker, die sich unter macOS installieren lassen. Auch wir haben erstmals im Jahr 2012 über iStats Menus in Version 3 berichtet, das damals im Rahmen eines App-Bundles zu haben war. Im Verlauf der Jahre ist iStats Menus kontinuierlich weiterentwickelt worden und war zudem auch immer wieder Bestandteil verschiedener Mac-App-Bundles. Mittlerweile ist die Anwendung auch im Rahmen des App-Abos von Setapp verfügbar.

Das beliebte Systemmonitor-Tool, das alle wichtigen Statistiken und Werte des Macs wie CPU-Leistung, WLAN-Verbindungen, den Akkuzustand, aktuelle Systemprozesse und mehr anzeigen kann, hat bereits im Jahr 2017 den letzten großen Versionssprung auf v6.0 gemacht. Nun folgt die nächste große Aktualisierung, die iStat Menus jetzt auf Version 7.0 anhebt. Auf der Website der App berichtet das Entwicklerteam von Bjango über die Neuerungen und erklärt, iStat Menus sei „unübertroffen effizient und die CPU-freundlichste Systemüberwachungs-App“. Das sind laut Bjango einige der Neuheiten:

„Neue Menüleistenmodi, einschließlich gestapelter Beschriftungen und Werte. Neue Menüleistenelemente, wie WiFi-Name und GPU-Bilder pro Sekunde. Frequenzüberwachung und zusätzliche Sensoren auf Apple Silicon Macs. Mehr Themenoptionen und Menühintergrundfarben. Die Lüftergeschwindigkeiten können nun schrittweise erhöht werden, wobei die Geschwindigkeitskurve vollständig gesteuert werden kann. Das Zeitmenü verfügt über einen 7-Tage- und einen 14-Tage-Kalendermodus. Der kombinierte Modus wurde grundlegend überarbeitet und kann nun jedes Element in der Menüleiste mit individuellen Einstellungen anzeigen und verfügt über mehr verfügbare Menüabschnitte im Dropdown-Menü.“

In iStat Menus 7 sind laut Angabe des Entwicklerteams Jahre der Arbeit geflossen, es soll neben einem „kompletten Reboot“ auch ein „neues Design mit hunderten von großen und kleinen Verbesserungen“ geben. Profitieren werden auch Personen mit einem Apple Silicon-Mac: Sie können eine zusätzliche Frequenz bei der Überwachung und weitere Sensoren auf entsprechenden Macs nutzen. Darüber hinaus soll iStat Menus 7 deutlich effizienter arbeiten und im Vergleich mit iStats Menus 6 mit denselben Elementen nur etwa ein Fünftel der CPU nutzen. Alle Änderungen und Neuheiten finden sich in detaillierter Auflistung auch im Changelog auf der Bjango-Website.

iStat Menus in Version 7 lässt sich auf der Website des Entwicklerteams in einer Einzellizenz für 13,45 Euro bzw. in einer Familien-Lizenz für bis zu fünf Macs für 16,81 Euro erwerben. In allen Lizenzen ist eine sechsmonatige Wetter-Anzeige enthalten. Wer von iStats Menus 6 zu Version 7 wechseln möchte, bekommt die Aktualisierung zu einem vergünstigten Preis. Wer Setapp nutzt, erhält iStat Menus 7 im Rahmen des App-Abos kostenlos – Setapp selbst ist zum Preis von 9,99 USD/Monat zu haben und kann eine Woche lang gratis ausprobiert werden.