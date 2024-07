Ausprobiert: 360-Grad drehbarer iPad-Ständer mit Smart Connector von Lululook

Bei Amazon bin ich schon öfters über den Anbieter Lululook gestolpert, allerdings haben wir Produkte des Herstellers bisher nicht beachtet. Das möchte ich ändern und heute mit der Vorstellung des iPad-Ständers (Amazon-Link) starten, der viele Extras bietet. Ich habe den hochwertigen iPad-Ständer mit Ladefunktion für euch ausprobiert.

Pro Verarbeitung

Smart Connector

360-Grad drehbar

klappbar Kontra anfällige Oberfläche

Klick-Geräusche Lululook iPad-Ständer Amazon Logo Lululook-Store

Ich möchte direkt mit einer Einschränkung beginnen, denn der iPad-Ständer ist nur für das nackte iPad gemacht. Wenn ihr im Alltag immer eine Hülle nutzt, müsst ihr diese demontieren oder direkt zu einem anderen Ständer greifen. Ansonsten kann der Lululook iPad-Ständer euer Tablet im Hoch- oder Querformat aufstellen und wird über die Magnete in der Rückseite des iPads gehalten. Genau aus diesem Grund müsst ihr bei der Bestellung genau darauf achten, dass ihr den Ständer für euer iPad kauft. Kompatible Geräte sind das kleine und große iPad Pro sowie das aktuelle 11 und 13 Zoll iPad Air.

Lululook iPad-Ständer ist hochwertig verarbeitet

Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und als Material kommt Aluminium zum Einsatz, dessen Oberfläche sich leicht gebürstet anfühlt. Allerdings scheint das Material anfällig zu sein, denn es treten schon nach wenigen Minuten Benutzung Verfärbungen und Verwischungen auf, die man einfach mit einem Tuch entfernen kann. Das ist etwas schade, denn ansonsten ist der iPad-Ständer sehr wertig verarbeitet.

Euer iPad wird magentisch gehalten und ihr könnt die Halteplatte sowohl im Hoch- als auch Querformat nutzen, wobei die Platte ziemlich starr ist und sich nur schwer drehen lässt. Das hat natürlich den Vorteil, dass sich das iPad am Ständer nicht mehr bewegt, allerdings muss man etwas mehr Kraft aufwenden, wenn man die Position ändern möchte.

Der Haltearm ist circa 18 Zentimeter hoch, damit das iPad „schweben“ kann. Der Lululook iPad-Ständer stellt mein 12,9″ iPad Pro rund 9 Zentimeter über dem Schreibtisch auf, was optisch ein wirklich schönes Gesamtbild ergibt. Doch es gibt noch zwei weitere Kniffs, denn ihr könnt das iPad frei im Blickwinkel justieren sowie das ganze iPad auf dem Standfuß um 360 Grad drehen.

Und das funktioniert wirklich hervorragend, da das iPad und der Ständer zusammen schwer genug sind, sodass sich das iPad mit einem Finger drehen lässt. Womit ihr leben müsst ist die Tatsache, dass ihr beim Drehen Klickgeräusche hört.

iPad aufstellen und mit Smart Connector aufladen

Was ich außerdem noch nicht erwähnt habe ist die Möglichkeit das iPad bequem aufzuladen, da der Ständer einen Smart Connector integriert hat. Mit dem mitgelieferten USB-C Kabel, dass sogar mit Nylon umflochten ist, könnt ihr mit einem eigenen Netzteil das iPad aufladen, in dem ihr das Kabel hinten in den USB-C-Anschluss steckt. Und das geht auch verhältnismäßig flott, gemessen habe ich hier eine Leistung von 18 Watt, wobei ihr mit Kabel und Netzteil direkt auch bis zu 35 Watt schaffen könntet.

Ganz zu Ende haben die Hersteller aber nicht gedacht, da ihr das iPad nur im Querformat vernünftig aufladen könnt. Da der USB-C-Anschluss im Hochformat genau hinter der Stange verschwindet, ist es dort etwas eng. Allerdings könnt ihr einen kleinen Workaround nutzen, in dem ihr das iPad „auf den Kopf dreht“, damit der Ladeanschluss nach oben gedreht wird und die Stange nicht im Weg ist. Dem iPad ist das ja völlig egal, denn der Bildschirm richtet sich automatisch richtig aus.

Der Lululook iPad-Ständer macht Zuhause auf dem Schreibtisch oder auch auf der Arbeit eine gute Figur, ist hochwertig verarbeitet und bietet sogar einen Smart Connector. Ich kann mir den Ständer auch sehr gut als Display in kleinen Geschäften vorstellen, wo die Drehfunktion noch einmal besonders praktisch ist, wenn man Kunden und Kundinnen etwas zeigen möchte, ohne das iPad aus der Hand geben zu müssen. Obwohl man Lululook nicht direkt mit Premium-Produkten verbindet, muss sich der iPad-Ständer überhaupt nicht verstecken und kann getrost als Premium bezeichnet werden.

Als letzten Pluspunkt muss man noch die Portabilität erwähnen, denn ihr könnt den Haltearm einfach nach unten klappen und so den Ladeständer auch in kompakterer Weise mitnehmen.

Fazit und Preis

Ich bin wirklich sehr positiv überrascht wie gut und hochwertig der Lululook iPad-Ladeständer ist. Mein Test hat gezeigt, dass der magnetische Ständer mit Smart Connector eine Empfehlung ist und das iPad nicht nur schön und flexibel aufstellt, sondern auch aufladen kann. Der Preis ist mit circa 86 Euro nicht günstig, allerdings könnt ihr aktuell einen 10 Prozent Coupon auf der Produktseite aktivieren, um etwas Geld zu sparen. Stellt sicher, dass ihr euch für das richtige Modell passend für euer iPad Pro oder iPad Air entscheidet.

LULULOOK Aufrüstung Drehbar Magnetisch iPad Ständer, Faltbarer iPad Pro Ständer... 【Einzigartiges Design】Unähnlich meisten iPad ständer, unser magnetischer iPad ständer sticht raus mit ein rotierend kreisförmige basis und ein...

【Aufrüstung Magnetisch】Aktualisiert mit starken magneten, verwandeln sie Ihr iPad in ein echtes arbeitsstation mit LULULOOK magnetisch ständer...