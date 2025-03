Jeff Pu: Faltbares MacBook-iPad-Hybridgerät soll mit macOS laufen

Vorgestern meldete sich der bekannte Apple-Analyst Jeff Pu mit einigen Informationen zu einem möglichen neuen Foldable-Hybridgerät von Apple, das eine Mischung aus MacBook und iPad sein soll. Er sprach nicht nur davon, dass die ersten beiden Foldables von Apple bereits kürzlich die New Product Introduction (NPI)-Phase beim chinesischen Fertigungsunternehmen Foxconn erreicht hätten, sondern auch, dass diese im nächsten Monat in eine erste Prototyp-Phase übergehen sollen.

In einer Notiz für GF Securities (via MacRumors) nannte Pu allerdings keine weiteren Details zu den beiden Foldable-Geräten. Es könnte sich dabei um Apples erstes faltbare iPhone handeln, ebenso wie um ein faltbares iPad. Laut Pu sollen die beiden Geräte im Jahr 2026 oder 2027 veröffentlicht werden.

Gestern teilte Pu dann weitere Informationen zu den möglichen beiden Foldables von Apple mit. Die beiden Foldables sollen ein faltbares iPhone mit 7,8 Zoll-Display sowie ein größeres Foldable mit einem 18,8 Zoll-Screen sein. Letzteres soll eine Art MacBook-iPad-Hybridgerät sein, dass eher mit macOS als iPadOS laufen werde.

Die Prognose von Pu bezüglich eines iPad-MacBook-Hybridgeräts können durchaus als gewagt bezeichnet werden, da sie andeuten, dass das faltbare 18,8 Zoll-Gerät im Grunde genommen ein MacBook mit Touchscreen ist. Zwar erklärte Mark Gurman von Bloomberg in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter, dass die gerüchteweise angekündigten Designänderungen für iOS 19 und macOS 16 den Weg für neue Hardware-Designs freimachen könnten, so auch für „faltbare Geräte und Touchscreen-Macs“. Weitere Details nannte Gurman allerdings nicht. Es ist daher relativ unwahrscheinlich, dass bereits im nächsten Jahr ein Touchscreen-MacBook auf den Markt kommen wird.

Hinzu kommt, dass Jeff Pu sich auf einen Bericht des Wall Street Journals bezieht, in dem berichtet wurde, dass ein 18,8 Zoll großes Gerät „als Laptop dienen soll“. Möglicherweise stammt seine Vorsage zum macOS-Betriebssystem auf dem größeren Foldable aus dieser Quelle. So oder so, bis es wirklich handfeste Infos gibt, werden wir weiter von einem Touchscreen-MacBook träumen können.

Fotos: Astropad/iOS Beta News.