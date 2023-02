LG: Smart TVs mit webOS Hub erhalten Apple TV, Apple Music und mehr

Wer zuhause ein Smart TV vom Hersteller LG nutzt, kann sich auf einige neue Dienste und Apps von Apple freuen. Voraussetzung ist, dass das Gerät das webOS Hub-Ökosystem verwendet. Neben der Installation der Apple TV- und Apple Music-App wird es auch möglich sein, sich mit AirPlay und HomeKit-Geräten zu verbinden, ohne dass eine Apple TV-Box oder andere Hardware an den Fernseher angeschlossen sein muss.

In einer entsprechenden Pressemitteilung lässt LG verlauten:

„Mit der Apple TV-App, Apple Music, AirPlay und HomeKit, die alle in das webOS Hub-Ökosystem integriert werden, verfeinert und erweitert LG ständig seine webOS Smart-TV-Plattform und verbessert gleichzeitig die Zugänglichkeit, damit mehr Verbraucher von der bequemsten Benutzererfahrung profitieren können.

Durch das Angebot einer größeren Bandbreite an Anpassungsoptionen für Smart-TV-Hersteller und eine größere Bequemlichkeit und Auswahl an Inhalten für Kunden sind jetzt zehnmal so viele Marken auf webOS Hub verfügbar wie Anfang 2021 […].“