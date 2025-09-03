LG StandbyMe 2: Mobiler Bildschirm kommt nach Deutschland

LG Electronics hat den Verkaufsstart seines neuen mobilen Bildschirm StandbyMe 2 bekannt gegeben. Ab Mitte September wird der flexible 2K-Monitor, der sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat sowie mit und ohne Standfuß nutzen lässt, für 1.349 Euro erhältlich sein. Das kann der Monitor.

Die flexible Nutzung ist wohl das Kernfeature des LG StandbyMe 2. Der 27-Zoll-Monitor kann sowohl mit dem mitgelieferten Standfuß genutzt werden, als auch ohne. Dann verwandelt sich der Monitor, der mit Touch-Display kommt, in eine Art großes Tablet, das sowohl mittels Standfuß aufgestellt werden, aber auch auch an die Wand gehängt werden kann. Dabei wird sowohl die Verwendung im Querformat als auch im Hochformat unterstützt.

Der integrierte Akku sorgt dafür, dass ihr den Monitor dann auch ohne Kabel verwenden könnt. Die Akkulaufzeit selbst wird mit bis zu vier Stunden angegeben. Aufladen lässt sich das Gerät über ein USB-C-Kabel oder über die Dockingstation am Fuß. Die integrierten Lautsprecher ermöglichen die Wiedergabe von Medieninhalten ohne zusätzliche Hardware. Dolby-Vision- und Dolby-Atmos-Support sorgen für Heimkinoerlebnis.

Die Auflösung des Monitors wird als QHD-Auflösung angegeben, was 2.560 x 1.440 Pixel, also 2K, entspricht. Damit ist Darstellung des LG StandbyMe 2 zwar nicht so scharf wie bei einem 4K-Monitor, dürfte aber für die meisten Anwendungsfälle des Geräts ausreichen.

Diverse Steuerungsmöglichkeiten und webOS-Support

Die Steuerung kann per Touch, Maus, aber auch per Sprache und damit ganz ohne Fernbedienung erfolgen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät auch Apple AirPlay und Google Cast. Auch LG ThinQ und Google Home werden unterstützt, sodass der Monitor auch in entsprechende Smart-Home-Systeme eingebunden werden kann.

Außerdem kommt der LG StandbyMe 2 auch die TV-Plattform webOS, die euch Zugang zu diversen Streaming-Inhalten liefert, darunter auch die kostenfreie Plattform LG Channels.

Der LG StandbyMe 2 ist ab Mitte September auch hierzulande erhältlich und kann für 1.349 Euro zum Beispiel über den LG-Shop bestellt werden.