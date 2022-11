Lite Bulb Globe Vintage: Neue LED-Lichterkette im Retro-Design

Mit der dunklen Jahreszeit entsteht häufig der Wunsch nach mehr Gemütlichkeit und warmem Licht in den eigenen vier Wänden. Mit der Globe Vintage LED-Lichterkette des dänischen Herstellers Lite Bulb kann man dazu beitragen. Die Lichterkette verfügt neben der smarten Steuerung über eine eigene App auch über ein ansprechendes Retrodesign.

Die Globe Vintage Lichterkette ist dank der nostalgischen Form der Glühbirnen und des sichtbaren Glühdrahts ein optischer Hingucker. Mit ihrem Licht sorgt sie außerdem im Handumdrehen für eine individuelle, gemütliche Atmosphäre. In der Lite-App kann die Farbtemperatur der Lichterkette angepasst werden und durch den Farbtemperaturbereich von 2700 bis 6500 Kelvin zwischen warmweiß, neutralweiß und kaltweiß gewählt werden.

Weiterhin stehen diverse voreingestellte dynamische Lichtszenen zur Verfügung, die jeden Raum das besondere Etwas verleihen. Die LED-Lichterkette ist über die Lite-App ebenfalls dimmbar und verfügt über Musik-Licht-Synchronisation. Dadurch können umgebende Musik und Rhythmen in Echtzeit durch das Licht visualisiert werden und runden so die Atmosphäre ideal ab.

Auch im Außenbereich einsetzbar

Da das Netzteil der Lichterkette nach IP44 spritzwassergeschützt und die Kette selbst wasserdicht nach IP65 ist, kann sie problemlos auch im Außenbereich eingesetzt werden. Dadurch ist sie die ideale Ergänzung für Garten und Terrasse – egal, ob zu kalten oder warmen Jahreszeiten. Es können außerdem zwei Exemplare der 10 Meter langen Lichterkette miteinander verbunden und zusammengeschlossen werden. Dies ermöglicht es, die Länge und Lichteranzahl zu verdoppeln, um noch mehr Flexibilität zu gewährleisten.

Die Globe Vintage Lichterkette von Lite Bulb Moments lässt sich unkompliziert und smart steuern: Sie wird einfach über WLAN verbunden und funktioniert dann sogar ohne eine WLAN-Bridge oder andere zusätzliche Geräte. Sie kann über die dazugehörige kostenlose Lite-App, über Sprachassistenten oder direkt am Gerät gesteuert werden. Die Sprachsteuerung funktioniert mit gängigen Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant.

In der Lite-App können individuelle Automationen erstellt werden, die zum Beispiel von Uhrzeiten, Standorten, dem Gerätestatus oder den aktuellen Wetterverhältnissen abhängig sind. Die Lichterkette kann außerdem in die Smart-Life-App integriert werden, so wird eine Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen, wie zum Beispiel Samsung SmartThings, ermöglicht.

Die Lichterkette Globe Vintage ist ab sofort zu einem UVP von 99,99 Euro bei Amazon erhältlich.