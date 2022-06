LMP USB Tastatur: Jetzt auch mit Großschrift für Sehbeeinträchtigte erhältlich

Die Tastaturen von LMP bringen eine klassische 3-Zonen-Tastatur inklusive eines numerischen Zahlenblocks mit. Ab sofort gibt es auch eine neue und augenschonende Ausführung, die der Schweizer Hersteller für Apple-Zubehör anbietet: Bei diesem Modell sind die Buchstaben- und Zahlentasten im Hauptfeld extragroß beschriftet. Die lasergravierten Tasten erinnern im Look und Feel an Mac-Tastaturen und auch das Alu-Gehäuse ist an das Apple-Design angelehnt.

110 Tasten in klassischer 3-Zonen-Aufteilung

Eine externe Tastatur sorgt für ein angenehmeres Arbeiten an Mac oder iPad, vor allem, wenn diese mit zusätzlicher Peripherie wie einem Display und einer Maus eingesetzt wird. Die Großschrift auf der Tastatur entlastet zudem die Augen und erleichtert älteren und sehbehinderten Menschen das Arbeiten am Computer.

Die normalgroße Tastatur bringt ansonsten alle Funktionen der klassischen Keyboards von LMP mit, inklusive 110 Tasten im ISO-Format. Die LMP USB Tastatur bietet eine übersichtliche 3-Zonen-Aufteilung mit einem Buchstabenfeld mit Zahlenreihe und Sonderfunktionen, einem Mittelteil mit Pfeilfunktionen sowie einem numerischen Zahlenblock, welcher unter anderem auch das „=“-Zeichen bereitstellt. So können beispielsweise Statistiken und mathematische Aufgaben bequem erledigt werden. Mac-typische Sonderfunktionstasten können entweder entsprechend den aufgedruckten Symbolen (z.B. Helligkeit auf/ab, Play/Pause etc.) oder als echte programmierbare Funktionstasten verwendet werden. Der Wechsel zwischen diesen beiden Funktionen wird durch eine einfache Tastenkombination („fn + esc“) erleichtert.

Preise und Verfügbarkeit

Die 670 Gramm leichte und 17,0 x 428 x 113 mm große USB-A-Tastatur ist sowohl in Silber/Weiss als auch in Spacegrau/Schwarz erhältlich. Für die Abdeckung der Tastatur kommt eloxiertes Aluminium zum Einsatz, zudem werden die Großschrift-Tasten dank eines eigenen Graviergeräts direkt von LMP selbst beschriftet. Die Tastatur KB-1243 BIG mit Großschrift ist ab sofort erhältlich. Bei Cyberport kostet die spacegraue Variante aktuell 70,90 Euro, bei Amazon ist die silberne Version für 79,94 Euro zu haben. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite von LMP.