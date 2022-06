Geotrainer: Geografie-Quiz jetzt mit Dark Mode und neuen Inhalten

Auch wenn der App Store so einige Quiz-Games bereithält, tummeln sich darunter zahlreiche Nieten, die mit Werbung, Abos und zahlreichen In-App-Käufen überfrachtet sind. Eine wohltuende Ausnahme ist das Geografie-Quiz Geotrainer (App Store-Link), das sich kostenlos aus dem App Store auf iPhones und iPads herunterladen und dann für einmalige 5,99 Euro zur Vollversion mit allen verfügbaren Quizrunden freischalten lässt. Neben iOS/iPadOS 14.7 wird auch etwa 55 MB für das deutschsprachige Spiel benötigt.

Danach sieht der Rätselspaß wie folgt aus: Entweder wird ein Land auf dem Globus markiert und man muss aus vier Antwortmöglichkeiten wählen. Zudem kann auch der Name eines Landes angezeigt werden, welches dann auf der Karte mit dem Finger angetippt werden muss. Besonders toll: Es gibt zu jeder Antwort weiterführende Informationen. Hierzu lässt uns der Entwickler Ralf Ebert wissen: „Ausgewählte Fotos und kurze Texte stellen Dir jedes Land vor. Für alle, die es genauer wissen wollen, gibt es weiterführende Links zu Wikipedia, Reiseinformationen (WikiVoyage) und länderspezifischen Nachrichten (Google News).“

Wie uns Ralf Ebert nun mitgeteilt hat, ist seit kurzem ein größeres Update für Geotrainer im App Store erschienen. Ab sofort liegt das Spiel in Version 2.1 bzw. 2.1.1 im deutschen App Store vor, mit dem einige Neuerungen, weitere Inhalte und Optimierungen in das Spiel Einzug gehalten haben. Das erwartet euch in Version 2.1:

Quizzes für die Bundesländer Österreichs, die Kantone der Schweiz, die Regionen Italiens sowie die Provinzen und Territorien Kanadas

Unterstützung für den Dunkelmodus

Lokalisierung für Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und Japanisch

Flaggen für die Bundesländer von Österreich, Schweiz und Deutschland

Englische Ländernamen und Länderbeschreibungen können für andere Sprachen in den Einstellungen aktiviert werden

Visuelle Verbesserungen: Umrandung für ausgewählte Länder, neue Icons für die Quizmodus-Auswahl, schickes Quiz-Ende mit Konfetti, Flaggen werden auf den Pfeilen angezeigt, verbesserte Icons für Hauptstädte

Die aktuelle Aktualisierung auf Version 2.1 bzw. das kurz danach eingeschobene Bugfix-Update auf v2.1.1 steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen zum kostenlosen Download zur Verfügung. Im Durchschnitt gibt es im deutschen App Store sehr gute 4,6 von 5 Sterne für das Geografie-Quiz, auch von uns erhält Geotrainer eine absolute Download-Empfehlung.