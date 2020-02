Logitech StreamCam: Neue Webcam mit USB-C-Anschluss

In jedem iMac und in jedem MacBook ist von Haus aus eine FaceTime-Kamera mit 1080p-Auflösung integriert. Aber wie sieht es eigentlich mit externem Zubehör aus? Das kann ja durchaus interessant sein, etwa wenn man einen Mac Pro oder auch ein MacBook angeschlossen am stationären Bildschirm im Einsatz hat.

Natürlich gibt es auf dem Markt etliche Webcams – aber anscheinend noch nicht genug. So hat Logitech gestern Abend seine neue StreamCam vorgestellt – ein Modell, das nicht zuletzt dank des USB-C-Anschlusses wie geschaffen für den Mac scheint.

Die Hauptfeatures der Logitech StreamCam können sich jedenfalls sehen lassen. Bei einem Preis von 159 Euro darf man aber auch einiges erwarten:

Gesichtserkennung mit Smart-Fokus und -Belichtung für optimale Aufnahmen in jedem Video

KI-gestütztes Smart-Framing, das den Nutzer vor der Kamera automatisch im Bild zentriert

Bildstabilisation für scharfe und ruckelfreie Videoaufnahmen

Full HD Vertical Video für eine optimale Darstellung von Facebook- und Instagram-Storys auf dem Smartphone

Stereo- und Dual-Mono-Audioeinstellungen für individualisierte Aufnahmen nach den eigenen Vorlieben

Verzichten muss man lediglich auf eine 4K-Auflösung, wobei diese bei den FaceTime-Kameras von Apple auch nicht geboten wird. Der teure iMac Pro bietet ebenfalls eine 1080p-Auflösung, beim neuen MacBook Pro sind es sogar nur 720p.

Im Zusammenspiel mit der neuen Webcam bietet Logitech auch eine neue Software-Version an. Mit der Einführung der StreamCam wird für alle Bestandskunden ebenfalls eine aktualisierte Version der Logitech Capture Software erscheinen, inklusive Support für die Beta-Version auf macOS. Das Update enthält Neuerungen wie einen Dark Mode, aktualisierte Szenerie-Effekte, live Text-Overlays und mehr.