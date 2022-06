M1 versus M2: Das sind die größten Unterschiede

Apple hat während der WWDC 2022-Keynote die neueste M2-Generation der Apple Silicon-Chips präsentiert. Diese werden erstmals in einem überarbeiteten MacBook Air sowie in einem MacBook Pro zum Einsatz kommen. Die beiden Apple-Laptops werden ab dem nächsten Monat zu Preisen ab 1.499 Euro auch im deutschen Apple Store erhältlich sein.

Der Blog AnandTech hat nun die Vorgängerversion des M2-Chips mit der neu vorgestellten Variante verglichen, und zwar mit allen Spezifikationen, die bisher bekannt geworden sind. Ein 1:1-Vergleich im Hinblick auf Benchmarks ist derzeit nicht möglich, da auch noch keine Presseexemplare der neuen MacBooks ausgegeben wurden.

Redakteur Ryan Smith von AnandTech berichtet, das Upgrade sei in etwa gleichzusetzen mit dem vom A14- auf den A15-Chip.

„[…] es gab eine begrenzte Anzahl von Änderungen mit dem M2 – oder zumindest so viel wie Apple will zu diesem Zeitpunkt zu offenbaren – mit dem Fokus auf ein paar kritische Bereiche […]. Während all dies vorläufig ist, bevor Apple weitere Informationen bekannt gibt, oder man die Hardware selbst in die Hand nehmen kann, sieht der M2 sehr nach einem Derivat des A15 SoC aus, ähnlich wie der M1 vom A14 abgeleitet wurde. Daher sieht das M1-zu-M2-Upgrade auf den ersten Blick ziemlich ähnlich aus wie das A14-zu-A15-Upgrade.“