MagSafe Charger: Volle Geschwindigkeit nur mit Apples 20 Watt Netzteil

Mit dem MagSafe Charger hat Apple zusammen mit dem iPhone 12 ein neues Zubehör auf den Markt gebracht, im Prinzip aber auch nicht mehr als ein drahtloses Qi-Ladegerät, das per Magnet an der Rückseite des iPhones gehalten wird. Meine Meinung: Das alles ist nur eine Vorbereitung auf das nächste iPhone komplett ohne Anschlüsse.

Mit dem MagSafe Charger können die neuen iPhone-Modelle doppelt so schnell geladen werden wie zuvor, es werden 15 Watt Leistung statt den sonst üblichen 7,5 Watt erreicht. Das allerdings nur, wenn man das 20 Watt USB-C-Netzteil von Apple verwendet, das man entweder für 24,35 Euro einzeln kaufen kann oder beispielsweise mit dem neuen iPad Air bekommt.

Wer sich nun gedacht hat: „Hey, ich habe doch eh schon ein gutes USB-Netzteil am Start“, den muss ich leider bitter enttäuschen. Anscheinend gibt es die maximale Geschwindigkeit mit dem MagSafe Charger nur, wenn man das 20 Watt Netzteil von Apple verwendet. Das jedenfalls hat der YouTuber Aaron Zollo herausgefunden, hier seine Messungen:

Apple 20W Power Adapter: 15W

Apple 18W Power Adapter: 13W

Apple 96W MacBook Pro Power Adapter: 10W

Anker 30W PowerPort Atom PD 1: 7,5W bis 10W

Aukey 65W Power Adapter: 8W bis 9W

Pixel 4/5 Charger: 7,5W bis 9W

Note 20 Ultra Charger: 6W bis 7W

Besonders überraschend: Selbst mit dem leistungsstarken MacBook-Netzteil, das mehr als genug Watt liefern würden, lädt der MagSafe Charger das iPhone nicht in voller Geschwindigkeit auf. Bei Drittanbieter-Zubehör sieht es sogar noch schlechter aus – zumindest bisher. Mit angepassten Ladegeräten sollte auch hier die maximale Leistung erreicht werden können, Apple will anscheinend sicherstellen, dass es beim Aufladen mit 15 Watt nicht zu Temperaturproblemen kommt.

Ein neues Ladegerät muss man also trotzdem kaufen – das mit dem von Apple so hoch und heilig angekündigten Umweltschutz klappt also doch nicht ganz so gut…