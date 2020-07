Microsoft Office 365: Benutzeroberfläche soll überarbeitet werden

Auch wenn bei uns in der Redaktion die Microsoft Office-Suite kaum zum Einsatz kommt, ist sie auf vielen Desktop-Rechnern und Mobilgeräten bei der täglichen Arbeit ein gern gesehener Gast. Wie Office-Designchef Jon Friedman nun in einem Blogeintrag bei Medium erklärt, soll Microsoft Office 365 in Zukunft komplett überarbeitet werden, um den Nutzern ein noch besseres Erlebnis und einen größeren Fokus auf ihre Arbeit bieten zu können.

Mit dem Jahr 2007 führte Microsoft erstmals das als “Ribbon” bekannte Menüband ein, das zur grundlegenden Bedienung der Office-Anwendungen dient. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Anpassungen und weitere Optimierungen, das grundsätzliche Prinzip blieb aber bis heute erhalten. In den nächsten Jahren könnte die Ribbon-Struktur jedoch der Vergangenheit angehören, da Microsoft plant, das User Interface grundlegend zu verändern.

Während einige der Veränderungen schon in den nächsten ein bis zwei Jahren zu sehen sein werden, “befinden sich andere noch in der Forschungsphase”, wie Jon Friedman in seinem Blogeintrag betont. Eine der Optimierungen soll eine minimalistischere Menüleiste sein, die die bisher bekannte Multifunktionsleiste ersetzen soll. Die neue Leiste soll sich vom Anwender frei bewegen lassen und jeweils kontextbasierte Optionen anzeigen. Auf diese Weise soll ein stärkerer Fokus auf die eigentliche Arbeit ermöglicht und Ablenkung verringert werden.

“Wenn die Ribbon-Befehle Ihren Aktionen folgen und kontextbewusst sind, wird die kognitive Belastung reduziert und die Konzentration auf die anstehende Aufgabe erhöht, egal ob Sie mit Ihrem Smartphone in der U-Bahn, mit Ihrem Tablet auf dem Sofa oder am Schreibtisch sitzen.”

So erklärt Jon Friedman das neue Feature gegenüber den Kollegen von The Verge. Auch das Ausblenden von Markenfarben in App-Headern – beispielsweise Blau in MS Word oder Grün in MS Excel – soll zu dieser Verbesserung beitragen, ebenso wie neue Icons und eine breitere Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Letztere soll so unter anderem Fehler in Excel-Formeln erkennen und diese an einem zentralen Ort sammeln, so dass man sie gesammelt korrigieren kann. Man darf also gespannt sein, wie sich die Office 365-Suite in den kommenden Jahren entwickeln wird.

Fotos: Microsoft.