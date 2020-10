Microsoft Outlook: iPad-Version mit optimierten Multitasking-Funktionen

Im Februar dieses Jahres lieferte Microsoft ein Update für das eigene Mail- und Kalender-Programm Outlook (App Store-Link) für iOS aus. Damit war es in v4.23.0 erstmals möglich, Apples Multitasking-Funktion Split View mit zwei nebeneinander angeordneten App-Bildschirmen auf dem iPad verwenden zu können. Auf weitere Multitasking-Optionen mussten iPad-Anwender bisher warten – bis jetzt.

„Teilen Sie Ihre Ansicht, und steigern Sie Ihre Produktivität. Jetzt können Sie mithilfe der geteilten Ansicht auf dem iPad Dateien und Bilder per Drag Drop aus OneDrive-, Datei-, Foto-, Safari- und Outlook-Email-Anhängen anfügen. Sie können auch Kontakte aus Search per Drag & Drop an die Empfängerliste anhängen.“