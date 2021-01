MindNode für Mac mit optimiertem Design und besseren Outline-Features

MindNode (Mac Store-Link) ist eine klassische Mindmapping-App, die es erlaubt, Gedanken produktiv festzuhalten und visuell darzustellen. Dabei kann man nicht nur eine sogenannte Mind Map anlegen, sondern auch das Outline-Feature nutzen. Hier werden die Elemente nicht als Karte darsgetellt, sondern als sortierte Liste.

Und genau diese Listen-Ansicht wurde überarbeitet. Ihr könnt die Items in jeder Ansicht bearbeiten und einfach via Drag-and-Drop verschieben. In der jeweiligen anderen Ansicht werden die Elemente automatisch aktualisiert. Zudem könnt ihr wählen, ob ihr nur die Mind Map, nur das Outline oder beides nebeneinander anzeigen wollt. Gleichzeitig haben die Entwickler das Design optimiert.

Die neuen Funktionen sind vorerst in der Mac-Version verfügbar, im März wird auch die App für iPhone und iPad um die neuen Funktionen ergänzt. MindNode kann kostenlos ausprobiert werden, alle Funktionen gibt es aber nur im Abo für 21,99 Euro pro Jahr.