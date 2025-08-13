Narwhal: Toller Reddit-Client nach Update mit überarbeiteter Galerie-Ansicht

Im Jahr 2023 sorgte die Ankündigung Reddits, für die Nutzung der eigenen API Gebühren zu erheben, für großen Unmut in der Foren-Community der Plattform. Aufgrund der übermäßig hoch bemessenen Preise sahen sich viele Entwicklerteams von Drittanbieter-Clients gezwungen, ihre Anwendungen aufzugeben – darunter auch Christian Selig und seine sehr beliebte Reddit-App Apollo for Reddit.

Auch die App Narwhal gehörte zu diesen Drittanbieter-Clients für Reddit, die von den Gebührenanforderungen von Seiten Reddits betroffen waren. Im Zuge dessen gab das Entwicklerteam die neue App Narwhal 2 heraus, die die API-Kosten über ein monatliches Abo in Höhe von 3,99 Euro stemmt.

Narwhal (App Store-Link) ist in der neuen Fassung im deutschen App Store erhältlich, wo die App sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt. Für die Installation wird neben 29 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer benötigt, eine deutsche Lokalisierung gibt es bislang noch nicht. Für monatliche 3,99 Euro lässt sich die App in vollem Umfang und werbefrei nutzen, eine Gratis-Variante gibt es bei Narwhal nicht.

In der neuen Narwhal-App wurden auch zugleich einige Verbesserungen vorgenommen. So gibt es in Narwhal 2 eine ganz neue und sehr übersichtliche Benutzeroberfläche. Weiterhin hat man an der Mediendarstellung gearbeitet und bietet nun einen modernen Videoplayer sowie eine bessere Performance beim Laden von Videos, Galerien und GIFs, und auch einige Möglichkeiten der Personalisierung mit App-Icons, Schriftarten und Designthemen.

Neue Moderator-Tools für kommende Aktualisierung geplant

Seit dem Erscheinen der zweiten Narwhal-App im Winter 2023 hat sich beim Reddit-Client über regelmäßige Updates jede Menge getan. So gibt es mittlerweile eine Safari-Erweiterung, mit der sich Reddit-Links automatisch in Narwhal öffnen lassen, eine „Open in YouTube“-Funktion, eine Suchfunktion in den Kommentaren, ebenso wie Verbesserungen bei der Wiedergabe von Videos und GIFs.

Auch jetzt hat man erneut eine Aktualisierung für Narwhal vorgenommen, die die App für iPhones und iPads auf Version 2025.3 anhebt. Kernpunkt dieses Updates ist ein neu gestaltetes Album- und Galerieerlebnis. Man hat Alben und Galerien von Grund auf neu gestaltet, um ein horizontales Scrollen ähnlich wie in der Fotos-App zu ermöglichen. „Scrolle schnell durch jedes Foto und tippe darauf, um den Vollbildmodus aufzurufen, in dem du weiter zwischen den Fotos scrollen kannst“, heißt es dazu auch vom Entwicklerteam. Für Personen, die die ursprüngliche vertikale Benutzeroberfläche für Alben bevorzugen, hat man unter „Settings > Post Content“ eine Einstellung hinzugefügt, mit der man die ursprüngliche Benutzeroberfläche wieder aktivieren kann.

Darüber hinaus verfügen Inhaltsfilter nun über einen eigenen Einstellungsbereich, und bei der Verwendung von RedGifs sind nun aufgrund von API-Änderungen Videoeinbettungen nötig, um das entsprechende GIF anzeigen zu lassen. Es gibt in v2025.3 auch einen neuen Abschnitt in den Einstellungen für mehrere Konten, ebenso wie ein neues Schloss-Symbol neben den Titeln gesperrter Beiträge.

Im nächsten großen Versions-Update von Narwhal soll es unter anderem Moderator-Tools und andere Verbesserungen geben, wie das Entwicklerteam im Changelog im App Store berichtet. Alle geplanten Features und User-Wünsche lassen sich auf der Roadmap-Seite von Narwhal einsehen. Im App Store kommt die App nicht erst seit dem letzten Update sehr gut an: Durchschnittlich werden sehr gute 4,5 von Sternen für Narwhal vergeben. Auch für mich gehört der Reddit-Client zu den allerbesten seiner Art, die es gegenwärtig im App Store gibt.