Netatmo Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder jetzt mit Google Assistant kompatibel

Netatmo, ein führendes französisches Smart-Home-Unternehmen, hat seinen Smarten Rauchmelder sowie seinen Smarten Kohlenmonoxidmelder mit Google Assistant kompatibel gemacht. Die beiden Geräte sind bereits mit Apple HomeKit kompatibel und können somit mit den zwei wichtigsten Sprachassistenten genutzt werden.

Der Rauchmelder von Netatmo ist seit 2018 auf dem Markt, während der Kohlenmonoxidmelder seit Ende 2021 erhältlich ist. Obwohl beide Geräte unterschiedliche Funktionen haben, haben sie ähnliche Eigenschaften und Vorteile und bilden zusammen das ideale Duo für den Schutz vor häuslichen Gefahren.

Der Rauchmelder wird an der Zimmerdecke und der Kohlenmonoxidmelder an der Wand befestigt und können anschließend in der Netatmo Home + Security eingerichtet werden. Die integrierte Batterie hält rund 10 Jahre, nach Ablauf dieser Zeit wird man automatisch informiert. Der Smarte Kohlenmonoxidmelder und der Smarte Rauchmelder von Netatmo verfügen über eine Selbsttest-Funktion, die den Zustand des Kohlenmonoxidmeldesensors bzw. des Rauchsensors, der Batterie und der WLAN-Verbindung kontrolliert. Außerdem bietet er eine Alarmtestfunktion, mit der das ordnungsgemäße Funktionieren des 85-dB-Alarms überprüft werden kann, was mindestens einmal pro Jahr empfohlen wird.

Dank der neuen Kompatibilität mit Google Home kann auch dieser Sprachassistent darauf aufmerksam machen, in welchem Raum Rauch oder Kohlenmonoxid festgestellt wurde. Dies kann besonders nützlich sein, wenn man das Smartphone nicht bei sich hat oder Kinder bzw. Gäste im Haus sind.