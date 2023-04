RunwayML: KI-Startup veröffentlicht erste iOS-App

Das KI-Startup Runway hat seine erste mobile App für iOS im deutschen App Store veröffentlicht. RunwayML (App Store-Link) ist ein kostenloser Download für das iPhone, erfordert iOS 13.0 oder neuer sowie 85 MB zur Installation, und lässt sich bisher in englischer Sprache verwenden. Nach dem Download stehen neuen Nutzern und Nutzerinnen eine begrenzte Anzahl von Credits zur Verfügung, die sie für kreative Zwecke in der App verwenden können. Weitere Credits lassen sich per In-App-Kauf erwerben.

Mit RunwayML lässt sich das generative KI-Modell Gen-1 des Unternehmens für die Erstellung von Videos direkt vom eigenen iPhone aus nutzen. Mit Gen-1 lässt sich ein bestehendes Video auf der Grundlage von Text-, Bild- oder Videoeingaben umwandeln. RunwayML funktioniert dabei ähnlich wie ein Videoeffekt-Tool, allerdings werden hier keine Filter angewendet, sondern völlig neue Videos erstellt und ausgegeben. Man kann beispielsweise ein Video hochladen, in dem jemand mit dem Fahrrad im Park unterwegs ist, und eine spezielle Ästhetik oder ein Thema anwenden – zum Beispiel ein Aquarell oder eine Kohleskizze. Da es sich um eine generative KI handelt, sind die Ergebnis natürlich nicht immer perfekt.

Zudem gibt es noch weitere erwähnenswerte Einschränkungen: So lässt es sich nicht mit Filmmaterial arbeiten, das länger als fünf Sekunden dauert. Zudem es gibt bestimmte verbotene Eingabeaufforderungen: Man kann beispielsweise keine Inhalte mit Nacktheit erzeugen, und auch urheberrechtlich geschützte Arbeiten sind tabu.

Die Erstellung eines Videos dauert etwa zwei bis drei Minuten – was sich im Zeitalter der mobilen Sofortbearbeitung wie ein ganzes Jahrzehnt anfühlt. Die Verarbeitung der Videos findet in der Cloud statt und wird sich mit der Zeit wahrscheinlich noch weiter beschleunigen. Die App unterstützt derzeit nur das Gen-1-Modell von Runway, allerdings hat Cristóbal Valenzuela, CEO von Runway, bereits angekündigt (via The Verge), dass auch das unternehmenseigene Gen-2-Modell bald hinzugefügt werden wird.