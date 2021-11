Netflix Games startet mit 5 Spielen auf Android, iOS folgt später

Mit Apple Arcade gibt es eine wirklich tolle Spiele-Flatrate für iOS und macOS. Die Auswahl ist groß und stetig werden neue Spiele hinzugefügt. Nun will auch Netflix in diesem Segment mitmischen und hat Netflix Games an den Start gebracht. Der Service, der im Abonnement enthalten ist, startet vorerst auf Android und integriert zum Start lediglich 5 Spiele.

Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast und Teeter Up

In der Android-App wird ab heute ein neuer Gaming-Bereich angezeigt. Hier werden die Spiele gelistet, die ihr dann im jeweiligen Store herunterladen müsst. Alle Spiele sind dabei vollwertig, verzichten auf Werbung und kommen ohne In-App-Käufe aus. Einige sind zudem Offline-fähig.

Alle Nutzer und Nutzerinnen eines Abonnements können Netflix Games nutzen, ebenso kann man auf mehreren Geräten gleichzeitig spielen. Hier gibt es ein maximales Limit an Geräten, eine genaue Zahl hat Netflix aber nicht mitgeteilt.

Wir lieben Spiele, egal ob es sich um physische Spiele (Floor Is Lava), Denkspiele (The Circle) oder Squid Game handelt. Und wir lieben es, unsere Mitglieder zu unterhalten. Deshalb freuen wir uns, den ersten Schritt zur Einführung von Netflix Games auf dem Handy zu machen. Ganz gleich, ob du dich nach einem Gelegenheitsspiel sehnst, das du von Grund auf neu beginnen kannst, oder nach einem fesselnden Erlebnis, das dich tiefer in deine Lieblingsgeschichten eintauchen lässt – wir wollen eine Spielebibliothek aufbauen, die für jeden etwas bietet. Wir stehen noch ganz am Anfang, um ein großartiges Spielerlebnis zu schaffen, und wir freuen uns darauf, Sie auf diese Reise mitzunehmen.

Apple Arcade ist die bessere Wahl

Ernstzunehmende Konkurrenz ist Netflix Games bisher sicherlich nicht. Allerdings soll das Angebot ausgebaut werden, der Start für iOS „ist auf dem Weg“. Bleibt abzuwarten wie viel Arbeit und Geld Netflix in die Gaming-Sparte stecken wird, bisher ist Apple Arcade aber die deutlich attraktivere Anlaufstelle für iOS-User.