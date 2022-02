Neu von ESR: HaloLock MagSafe Wallet und HaloLock MagSafe Powerbank

Ihr habt ein iPhone mit MagSafe? Dann könnte dieses Zubehör möglicherweise euer Interesse wecken. Das HaloLock MagSafe Wallet (App Store-Link) erinnert leicht an das Wallet von Apple, allerdings verfolgt man hier ein anderes Konzept. Das Wallet kann man nämlich aufklappen, insgesamt drei Karten unterbringen und zudem noch als iPhone-Ständer nutzen.

Das Wallet hält natürlich per MagSafe am iPhone und kann aufgeklappt das iPhone auch aufstellen. So kann man zum Beispiel einen Film anschauen oder auf dem Schreibtisch eingehende Nachrichten besser einsehen. Der Betrachtungswinkel kann dabei zwischen 15 und 160 Grad justiert werden, natürlich sind Hoch- und Querformat möglich.

Hergestellt ist das ESR Wallet aus veganem Leder und ist mit dem iPhone 12 und neuer kompatibel – ausgenommen ist jedoch das iPhone mini. Mit dem 5 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite zahlt ihr 24,69 Euro statt 25,99 Euro. Verfügbar ist das Etui in den Farben Schwarz und Braun.

Neue Powerbank kommt etwas später

Die ESR HaloLock Wireless Power Bank wird hingegen etwas später verfügbar gemacht. Diese bietet 10.000 mAh und wird einfach per MagSafe auf der Rückseite des iPhones magnetisch gehalten. Über einen USB-C Port kann man nicht nur die Powerbank aufladen, sondern auch weitere Geräte anschießen und laden. Die Powerbank wird mit allen MagSafe-kompatiblen iPhones funktionieren. Ein Preis ist noch nicht bekannt, das Amazon-Listing ist aber schon online einsehbar.