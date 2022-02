Ugreen bietet magnetische Powerbank zum Start mit 11 Euro Rabatt an

Wir haben euch in den vergangenen Monaten ja schon einige magnetische Powerbanks vorgestellt. Neben der offiziellen Lösung vor Apple auch einige Alternativen, wie etwa das neue Modell von CubeNest. Sie haben alle etwas gemeinsam: Die Kapazität der Powerbanks ist mit rund 5.000 mAh eher gering. Das mag für Notfälle zwar ausreichen, für längere Trips allerdings nicht.

Wer trotzdem auf lästige Kabel verzichten möchte, der sollte sich jetzt die neue Lösung von Ugreen ansehen. Die magnetische Powerbank des Herstellers bietet mit 10.000 mAh nämlich eine doppelt so hohe Kapazität. Natürlich zu Lasten von Größe und Gewicht, das sollte aber klar sein.

Ugreens neue magnetische Powerbank kostet zum Start 43,99 Euro

Noch haben wir leider unser Testgerät nicht erhalten, trotzdem wollen wir euch bereits jetzt auf die Lösung aufmerksam machen. Immerhin wird die magnetische Powerbank von Ugreen derzeit mit einem Rabatt von 11 Euro angeboten, wenn ihr den Gutscheincode UGREEN40826 verwendet. So zahlt ihr statt 54,99 nur noch 43,99 Euro (Amazon-Link).

Das iPhone 12 oder iPhone 13 kann einfach magnetisch mit der Powerbank verbunden werden. Praktisch ist in diesem Zusammenhang auch ein ausklappbarer Ständer. So kann man unterwegs beispielsweise einen Film anschauen, während das iPhone geladen wird. Aufgrund der Größe werden auf der Rückseite alle Kameralinsen verdeckt. Ist die Powerbank am iPhone angebracht, könnt ihr keine Fotos knipsen – nur Selfies.

Neben der magnetischen Qi-Ladefunktion gibt es zwei weitere Anschlüsse: Einen klassischen USB-A-Anschluss und einen schnellen USB-C-Port. So können mit den passenden Kabeln bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden.