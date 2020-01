Neue Foto-Challenge: Apple sucht die besten Nachtaufnahmen

Apple startet das neue Jahr mit einer neuen Nachtmodus Foto-Challenge. Gesucht werden beeindruckende Nachtmodus-Fotos, die mit dem iPhone 11, iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max aufgenommen wurden. Von heute is zu 30. Januar könnt ihr eure Fotos einsehen. Am 4. März wird die Jury die Gewinnerfotos bekanntgeben.

Die Gewinnerfotos werden in einer Fotogalerie im Apple Newsroom, auf apple.com und bei Apple Instagram (@apple) präsentiert. Sie können auch in digitalen Kampagnen, in Apple Retail Stores, auf Plakatwänden oder in einer Fotoausstellung Dritter erscheinen.

Tipps zur Verwendung des Nachtmodus:

Der Nachtmodus schaltet sich automatisch bei geringem Umgebungslicht ein. Wenn das gelbe Nachtmodussymbol angezeigt wird, nimmt man mit dem Nachtmodus auf.

Je nach Szene bestimmt der Nachtmodus die Aufnahmezeit und zeigt diese Zeit im Nachtmodussymbol an. Man kann auf das Nachtmodussymbol tippen und den Schieberegler auf „Max“ einstellen, um die Belichtungszeit zu verlängern.

Man sollte versuchen, das iPhone abzustützen oder ein Stativ für eine längere Aufnahmezeit bei starker Dunkelheit zu verwenden.

(Foto: Shot on iPhone 11 Pro im Nachtmodus von Austin Mann/Apple)

Die besten Nachtmodus-Aufnahmen einreichen

Um an der Challenge teilzunehmen, veröffentlicht man das beste Nachtmodus-Foto, das mit einem iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max aufgenommen wurde auf Instagram oder Twitter mit dem Hashtag #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge. Weibo-Nutzer können ebenfalls mit #ShotoniPhone# und #NightmodeChallenge# teilnehmen. In der Bildunterschrift muss angegeben werden, welches Modell verwendet wurde. Alternativ kann das Foto auch in der höchstmöglichen Auflösung an shotoniphone@apple.com im Format „Vorname_Nachname_nightmode_iPhone-Modell“ gesendet werden. Die Fotos können direkt mit der Kamera aufgenommen sein, oder mit den Bearbeitungswerkzeugen von Apple in der Fotos App oder mit Software von Drittanbietern bearbeitet werden. Die genauen Teilnahmebedingungen könnt ihr hier nachlesen.