Eufy HomeVac H11 im Test: Neuer Handstaubsauger mit viel Power

Ich konnte den Eufy HomeVac H11(Amazon-Link) schon seit Weihnachten 2019 testen und kann euch dementsprechend schon jetzt einen Test abliefern. Gerne möchte ich noch drauf hinweisen, dass der H11 nicht smart ist. Warum wir das Gerät trotzdem vorstellen? Ich persönlich finde den Handstaubsauger als tolle Ergänzung zum Saugroboter. Auf eine App kann man hier wirklich verzichten.

Der Eufy HomeVac H11 ist in etwa so groß wie eine Weinflasche und wiegt dabei 540 Gramm. Einsatzbereit ist der Sauger blitzschnell. Die Verschlusskappe muss abgenommen werden und schon kann es losgehen. Ist der H11 aufgeladen, eine volle Ladung dauert circa 2,5 Stunden, drückt man auf den Knopf und kann Krümel, Schmutz und mehr entfernen.

Der Handstaubsauger ist dabei richtig leistungsstark und liefert 5500pa Saugkraft. Im Vergleich: Die smarten Saugroboter saugen meist mit 2000pa. So viel Power benötigt natürlich auch einen guten Akku. Dieser hält circa 13 Minuten durch. Danach muss das Gerät wieder aufgeladen werden. Leider hat man hier auf USB-C verzichtet, die Aufladung erfolgt über ein Micro-USB-Kabel.

Das Produkt selbst ist zwar aus Plastik gefertigt, fühlt sich dennoch wertig an. Im Lieferumfang ist zudem eine 2-in-1 Bürste mit dabei. Der Aufsatz wird einfach vorne aufgesteckt. Mit diesem könnt ihr auch die Ritzen im Sofa reinigen oder empfindliche Oberflächen besser reinigen. Die Bürste selbst kann dabei komplett vom Aufsatz genommen werden, optional lässt sie sich aber auch einfach nach hinten schieben, wenn man nur die Verlängerung nutzen will.

Der H11 liegt gut in der Hand und reinigt auch sehr gut. Kleinigkeiten sind schnell aufgesaugt, wobei man drauf achten muss, dass man den Handsauger nicht zu flach hält, denn ansonsten pustet man den Dreck in der Nähe wieder weg. Die Luftauslässe befinden sich nämlich auf der Unterseite, die einfach direkt nach unten geöffnet sind. Hier wäre es sinnvoller gewesen, wenn die Lüftungsschlitze leicht angeschrägt worden wären, damit die Luft nach hinten und nicht nach unten entweicht. Der beste Arbeitswinkel beträgt 55 Grad. Tipp: Mit der Aufsteckbürste vergrößert man den Abstand und pustet so nicht mehr so viel Dreck beiseite.

Auf der Front ist nicht nur der Power-Knopf, sondern auch drei LEDs, die den Akkustatus visualisieren. Gut zu wissen: Wird der H11 aufgeladen, kann er nicht gleichzeitig genutzt werden.

Staubbox und Filter sind schnell gereinigt

Ist die 90 Milliliter kleine Staubbox voll, die über eine Rückschlagklappe geschützt wird, kann man diese einfach aufdrehen, den waschbaren HEPA-Filter entnehmen und den Dreck über einem Mülleimer leeren. Laut Eufy sollte man dies nach jeder Reinigung machen, das ist aber nicht immer zwingend notwendig. Der Filter sollte einmal pro Woche gereinigt werden und nach 6 Monaten oder 50 Reinigungsrunden getauscht werden. Wie man an einen Ersatzfilter kommt, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass der Eufy-Support da behilflich ist. Beachtet bitte, dass nach dem Reinigen mit Wasser die Teile komplett trocknen müssen, da Wasser schädlich ist. Demnach sollte man auch keine nassen und feuchten Objekte einsaugen.

Mir gefällt der Eufy HomeVac H11 gut, das Design ist sehr schlicht. Der Handstaubsauger kann einfach aufgestellt werden und ist somit schnell einsatzbereit, insofern der Akku geladen ist. Eine praktische Ladestation oder Wandhalterung gibt es hier nicht, ihr müsst immer das Micro-USB-Kabel manuell anschließen. Die Saugkraft ist stark, das Saugergebnis gut. Getestet habe ich herkömmlichen Staub, Krümel, Reis und Dreck, wobei hier auch noch Nadeln vom Weihnachtsbaum dazu gekommen sind. Alles wurde super aufgesaugt. Auch das Entleeren der Staubbox geht schnell und einfach von der Hand.

Eufy HomeVac H11 verzichtet auf eine App

Der H11 ist nicht smart. Es gibt keine App, außerdem gibt es keine Saugmodi – es wird immer mit Vollgas (Lautstärke liegt bei 71 dB) gesaugt. Obwohl der Eufy HomeVac H11 nicht smart ist, finde ich ihn eine tolle Ergänzung. Wer zum Beispiel einen Saugroboter einsetzt, wird wissen, dass das praktische Gerät nicht in alle Ecken kommt. Mit dem H11 kann man so dem restlichen Dreck Herr werden und kann den Sauger auch mal mit ins Auto nehmen, um dort schnell und einfach sauber zu machen.

Zum Start kostet der Eufy HomeVac H11 nur 45,99 Euro statt 59,99 Euro. Nutzt bitte den Gutscheincode AKCESNEW23 oder aktiviert den Gutschein direkt auf der Produktseite bei Amazon.

Ihr habt noch Fragen? In den Kommentare beantworte ich diese gerne.