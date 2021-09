nora: Neue Notruf-App der Bundesländer im App Store veröffentlicht

Vorab wurde nora (App Store-Link), eine neue und kostenlos zu beziehende offizielle iPhone-App der Bundesländer, bereits in einem Softlaunch verteilt – nun ist die Notruf-Anwendung auch reell im deutschen App Store gestartet. Der Download ist etwa 24 MB groß und kann ab iOS 12.1 oder neuer angestoßen werden. Auch eine Android-App von nora wurde vom Innenministerium veröffentlicht.

„Mit der kostenlosen Notruf-App nora erreichen Sie direkt die zuständigen Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst – genauso, als würden Sie die Notrufnummern 110 oder 112 anrufen“, heißt es in der App Store-Beschreibung zu nora. „Schnell, einfach, sicher. Und überall in Deutschland.“

Aktuell kann nora in 15 Bundesländern in Deutschland genutzt werden: In der Bundeshauptstadt Berlin sind noch Abstimmungen erforderlich, bevor sie auch dort zum Einsatz kommen kann. Hat man sich mit der eigenen Mobilfunknummer und Namen in der App registriert, können direkt über die Anwendung die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste angerufen werden. Hat man nora den Zugriff auf den aktuellen Standort erlaubt, wird dieser beim Absetzen eines Notrufs auch gleich an die Einsatzleitstelle weitergegeben. So können die Einsatzkräfte bestmöglich den Ort des Geschehens lokalisieren, auch wenn Anrufer oder Anruferin selbst nicht genau wissen, wo sie sich befinden.

Notruf absetzen auch mit Sprach- oder Höreinschränkungen

Besonders praktisch ist die nora-App auch für Menschen mit Sprach- und Hörproblemen: Auch sie können über die Anwendung einen Notruf absetzen, ohne am Telefon sprechen zu müssen. Zudem wurde in der App darauf geachtet, ein möglichst simples und ohne große Sprachkenntnisse nutzbares Layout bereitzustellen, das in vielen Bereichen auf Symbole und klare Texte setzt. Auch in Situationen, in denen der Notruf möglichst unbemerkt bleiben soll, kann nora verwendet werden: Dazu hält die App einen sogenannten „stillen Notruf“ bereit.

Zusätzlich zur Registrierung mit Mobilfunknummer und Namen lassen sich in nora auch weiterführende Informationen zum Nutzer bzw. Nutzerin hinterlegen, beispielsweise das Alter, eventuelle Vorerkrankungen, Behinderungen oder Infektionen. So können sich die Einsatzkräfte besonders gut auf die vorliegende Situation einstellen. Hat man einen Notruf abgesetzt, bleibt man über eine Chat-Funktion auch weiter mit der Leitstelle verbunden, um etwa weitere Fragen zu klären oder zusätzliche Infos weiterzugeben. „Die Einsatzkräfte werden aber auch dann losgeschickt, wenn Sie den Chat nicht nutzen“, heißt es im App Store. Weitere Infos gibt es auch auf der Website des neuen App-Notrufs oder in einer übersichtlichen Broschüre als PDF-Datei.