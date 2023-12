November 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Am Himmel ist einiges los. Erst vor ein paar Wochen habe ich einige Starlink-Satelliten am Himmel entdeckt, eine wirklich beeindruckend schnelle Lichterkette. Ebenfalls ganz weit oben unterwegs ist die internationale Raumstation ISS – und wann ihr die entdecken könnt, verrät euch jetzt eine neue App der NASA. Der Grundgedanke von Spot the Station ist schnell erklärt: Sie meldet sich per Push-Mitteilung, sobald die Chance besteht, dass ihr die internationale Raumstation an eurem Standort am Himmel sehen könnt.

In Football Manager 2024 Touch könnt ihr eine Fußballclub-Dynastie aufbauen. Die neueste Version der Team-Management-Simulation von Sega & Sports Interactive fordert euch heraus, zum Teamchef eines der besten Vereine der Welt zu werden. Als Teamchef liegt es fortan an einem selbst, die Strategie für das eigene Team zu wählen und während der Partien Entscheidungen zu treffen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können. Darüber hinaus ist es in Football Manager 2024 Touch möglich, neue Spieler zu verpflichten, junge Talente zu trainieren, und die aktuellen Spieler zu verbessern, um das eigene Traumteam aufzubauen.

DailyFlow wird von Andreas Schneider und seinem Entwicklerteam als „intuitiver Lebensorganizer“ beschrieben, der dabei helfen soll, tägliche Aufgaben und Termine klar, einfach und mit Freude zu managen. DailyFlow soll dabei mehr als nur eine ToDo-Liste oder ein Kalender sein – es ist „ein umfassendes Werkzeug, das genau auf persönliche Effektivität und Benutzerfreundlichkeit abgestimmt ist“. Die Neuerscheinung will eine nahtlose Verbindung von Aufgabenverwaltung und Kalenderfunktionen sein und nutzt dazu die intuitive Schnittstelle und innovativen Funktionen von iPhone und iPad, um ein persönliches und effektives Planungs-Tool an die Hand zu geben.

Die Drei ??? – Ruf der Trolle ist am 15. November 2023 im deutschen App Store erschienen und lässt die Spieler und Spielerinnen in einem besonders gruseligen Abenteuer zusammen mit den Drei Fragezeichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in ihrem nächsten Fall ermitteln. In diesem spannenden Abenteuer stoßen die Detektive auf viele Ungereimtheiten: Treiben Trolle in Rocky Beach ihr Unwesen? Gab es wirklich eine Entführung? Und was hat es mit Tante Mathildas angeblichem Lottogewinn auf sich?

Der Quiche Browser konzentriert sich auf die Modularität der Benutzeroberfläche und kleine Verbesserungen der Browsing-Erfahrung. Im Quiche Browser kann jede Schaltfläche verschoben und angepasst werden. Wer dies nicht möchte und mit zu vielen Einstellungen überfordert ist, kann auch aus der „Toolbar Gallery“ auswählen, einer Sammlung von Toolbar-Voreinstellungen, die man anpassen und verändern kann. Auf diese Weise lässt sich schnell mit der bevorzugten Voreinstellung beginnen und lernen, wie man das Aussehen von Quiche anpassen kann – egal ob man eine voll ausgestattete Symbolleiste oder ein minimalistisches Aussehen wünscht.

Schon im September dieses Jahres hat das australische Entwicklerteam von Savage Interactive eine neue App angekündigt, mit der sich Animationen auf dem iPad erstellen lassen sollen: Procreate Dreams. Die Anwendung soll sich im Bereich der Illustration, Design und für das Comiczeichnen eignen und dort entsprechende Animations-Tools zur Verfügung stellen, um so beispielsweise Marketing-Videos, Kurzfilme, Werbespots oder Musikvideos erstellen zu können.

Wer sich für 3D-Design und Innenausstattungen interessiert und sich zudem auch noch gerne kreativ austobt, sollte definitiv einen Blick auf die App Rooms werfen. Die Anwendung für iPhones und iPads gehört zu den Neuerscheinungen im App Store und ermöglicht es, eigene 3D-Räume zu schaffen und diese mit der Rooms-Community zu teilen. Laut Angaben von Things, Inc. stehen bereits tausende von benutzergenerierten Räumen für Besuche zur Verfügung.

Hitman: Blood Money dürfte eingefleischten Gamern sicherlich ein Begriff sein. Immerhin wurde das Stealth-Game bereits im Jahr 2006 auf Plattformen wie der PlayStation 2 oder Xbox 360 veröffentlicht. Der für seine Portierungen von Konsolen-Klassikern bekannte Publisher Feral Interactive hat das Spiel jetzt in den App Store gebracht. Natürlich merkt man der Grafik und der Gestaltung des Spiels an, dass sie schon fast 20 Jahre alt sind. Falls euch das nicht stört, könnt ihr euch auf eine aufregende und vor allem spannende Stealth-Geschichte freuen, bei der es eben nicht unbedingt auf die Grafik ankommt.