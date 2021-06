Nuki präsentiert die Smart Door: Neue Komplettlösung mit App

Auf die nächste Generation des Nuki Smart Locks müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Gestern hat das Unternehmen aus Graz zunächst einmal ein ganz anderes Produkt vorgestellt: Statt dem Smart Lock zum Nachrüsten gibt es ab dem vierten Quartal 2021 auch eine komplette Tür mit integrierter Nuki-Technik. Dafür arbeitet man mit dem deutschen Unternehmen Siegenia zusammen.

Im Mittelpunkt der neuen Tür steht dabei der Nuki Button. Das ist der kleine kreisrunde Knopf mit LED-Beleuchtung, den wir bereits vom Nuki Smart Lock kennen. Zusammen mit der vollmotorischer Mehrpunktverriegelung KFV Genius wird die Tür dann smart. Selbst bei bestehenden Türprodukten soll der Einbau mit nur minimalen Anpassungen möglich sein. „Gemeinsam mit renommierten Türherstellern wie Weru und zahlreichen weiteren arbeiten wir daran, die Lösung für Endkunden verfügbar zu machen“, erklärt Martin Pansy, der Geschäftsführer von Nuki.

Durch die modulare Bauweise sind auch kleine Schreiner- und Metallbaubetriebe in der Lage, eine Smart Door anzubieten. Selbst spezielle Einzelanfertigungen durch Handwerksbetriebe sind möglich. Das bedeutet, dass sich Kunden auch bei dem Handwerker ihres Vertrauens künftig die Intelligenz aus dem Nuki Ökosystem direkt in ihr Haus einbauen lassen können. Das ist sowohl im Neubau- als auch im Sanierungsbereich möglich. Voraussetzung ist lediglich die Verfügbarkeit von Strom in der Nähe der Tür.