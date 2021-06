Juni 2021: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Infinite Tanks WW2 bietet einen innovativen, nie dagewesenen Ansatz für Panzergefechte im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel verfügt über ein originelles kartenbasiertes Panzer-Bausystem, das den Spielern das Mischen und Kombinieren von Teilen verschiedener historischer Panzer ermöglicht. Spielen Sie mit Ihren Lieblingspanzern aus dem 2. Weltkrieg und erschaffen Sie die ultimative Kampfmaschine, indem Sie einen brandneuen Hybrid zusammenbauen. (Mehr Details)

Das Spiel Unmaze ist ein narratives Abenteuer, das viele Anleihen an die griechische Mythologie hat: Die Geschichte basiert auf der Story von Theseus und dem Minotaurus und lässt sich am ehesten als interaktiver Roman beschreiben. Ihr agiert als Ariadne, die sowohl Theseus und Asterion, dem Minotaurus, aus einem Labyrinth in Sicherheit bringen will. Das Problem dabei: Sie kann nicht gleichzeitig an beiden Orten sein. Und so ergibt sich zwangsläufig, dass sich einer der beiden in Gefahr begibt, sobald sie sich dem jeweils anderen zur Hilfe widmet – ein Balanceakt ist erforderlich, um beide Figuren zu retten. (Mehr Details)

Legends of Kingdom Rush ist ebenfalls neu. Aus Tower-Defense ist ein Rollenspiel mit Roguelike-Elementen geworden. Wir können uns auf ein aufregendes RPG-Spiel freuen, welches auf der populären und mittelalterlichen Fantasy-Welt von Kingdom Rush basiert. Dabei begibt man sich auf eine spannende Reise, führt ein Team von Helden an und kämpft gegen mysteriöse Feinde, die das Königreich terrorisieren. In großen und epischen Schlachten muss das Königreich um jeden Preis verteidigt werden. (Mehr Details)

Das Besondere an Flocks ist die Tatsache, dass man nicht mit einem speziellen Charakter durchs Spiel geht, sondern auf die Kraft der Masse angewiesen ist. „Flocks“ bedeutet im Englischen nämlich nichts weiter als „Herde“ oder „Gruppe“ – und genau diese ist notwendig, um die Rätsel intelligent zu lösen. Der Schwarm muss aufgeteilt oder kombiniert werden, um die Herausforderungen zu bestehen. „Du kannst Gruppen verwalten, Objekte greifen, verschieben, stapeln… Alles, was du dir vorstellen kannst“, heißt es von den Entwicklern. (Mehr Details)

Overboard! kann am ehesten als eine Mischung aus In 80 Tagen um die Welt und Mord im Orient-Express beschrieben werden. Denn: Wir schreiben das Jahr 1935, und die Schauspielerin Veronica Villensey hat auf dem Weg nach Amerika ihren wohlhabenden Mann über Bord geworfen. Jetzt muss sie nur noch einem ihrer fünf Mitreisenden die Schuld in die Schuhe schieben. Doch das ist leichter gesagt als getan, wenn jeder potenzielle Verdächtige seine eigenen Vorstellungen von dem Geschehenen hat und sich auf dem Schiff frei bewegen kann. (Mehr Details)

Insgesamt gibt es in Super Slime Rush 21 spannende und herausfordernde Level zu bewältigen, die zudem noch über versteckte und spezielle Bereiche verfügen. Gesteuert wird die eigene Kugel, mit der man sich durch den Hindernisparcours bewegt, über einen festen oder dynamischen Joystick-Button an der linken Bildschirmseite. Springen kann die Kugel, indem man auf der rechten Bildschirmhälfte auf das Display tippt. Ein Doppeltipp lässt die Kugel noch höher hüpfen. (Mehr Details)

Insgesamt verfügt Bike Baron 2 über ganze 50 adrenalingeladene Strecken, die es zu bewältigen gibt. Darüber hinaus stehen den Spielern und Spielerinnen eine große Auswahl an Online-Events zur Verfügung, in denen sie ihr Können beweisen können. Da wir aktuell nur über eine Vorab-Test Flight-Version verfügen, konnten wir dieses spannende Feature noch nicht ausprobieren. Aber auch die Single Player-Strecken machen erneut unglaublich Spaß, und sorgen für die üblichen Motorrad-Katastrophen. (Mehr Details)