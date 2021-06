Super Slime Rush: Bunter Hindernisparcours erinnert an Super Monkey Ball

Wir freuen uns immer wieder, wenn im App Store Spiele veröffentlicht werden, die statt lästigen Abonnements, Werbung und In-App-Käufen auf einen simplen Einmalkauf setzen, der die Vollversion vollumfänglich bezahlt. Ein neues Beispiel dafür ist das Geschicklichkeits-Game Super Slime Rush (App Store-Link), das ab sofort zum Preis von 2,29 Euro auf iPhones und iPads geladen werden kann. Die Installation ist ab iOS 11.0 oder neuer möglich, zudem werden 109 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht.

„Springe und rolle, sammle Bonbons und entkomme dem aufsteigenden Schleim in diesem bunten Spiel voller Hindernisse! In Super Slime Rush musst du die Level so schnell wie möglich abschließen und dabei deine Fähigkeiten testen. Bewege dich und springe, während du versuchst, das Ende des Levels zu erreichen, bevor dich der Schleim erwischt oder dir die Zeit davonläuft!“

So beschreiben die Publisher von Crescent Moon Games die Neuerscheinung im deutschen App Store. Insgesamt gibt es in Super Slime Rush 21 spannende und herausfordernde Level zu bewältigen, die zudem noch über versteckte und spezielle Bereiche verfügen. Gesteuert wird die eigene Kugel, mit der man sich durch den Hindernisparcours bewegt, über einen festen oder dynamischen Joystick-Button an der linken Bildschirmseite. Springen kann die Kugel, indem man auf der rechten Bildschirmhälfte auf das Display tippt. Ein Doppeltipp lässt die Kugel noch höher hüpfen.

Power-Ups, freischaltbare Skins und 21 herausfordernde Level

Auch für individuelle Einstellungen wurde von Seiten der Macher gesorgt: Die Kugel kann nach und nach mit bis zu 29 verschiedenen Skins ausgestattet werden, die sich im Spiel freischalten lassen. Zudem gibt es weitere freischaltbare Levels am Ende des Spiels sowie drei Arten von Sammelobjekten und Herausforderungen.

Während der Partie haben die Spieler und Spielerinnen die Option, auch Power-Ups zu verwenden, um sich Vorteile im Parcours zu verschaffen. Dazu zählen verschiedene Früchte, die beispielsweise das Zeitlimit des jeweiligen Levels verlängern. Und die Power-Ups sind oft wirklich notwendig: Federn, Förderbänder, Wippen, schwingende Hämmer, Spikes und mehr warten auf die Gamer. Schade nur, dass Super Slime Rush bisher nur 21 3D-Welten aufweist – dieser Spaß, der stark an das Kult-Geschicklichkeits-Spiel Super Monkey Ball erinnert, dürfte durchaus noch etwas länger andauern. Ein kleiner YouTube-Trailer zeigt euch abschließend weitere Eindrücke.