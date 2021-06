Flocks: Im entspannten Rahmen außergewöhnliche Rätsel lösen

Im App Store landen glücklicherweise neben vielen kostenlosen Freemium-Games auch immer wieder kleine Perlen und ungewöhnliche Titel, die sich mit einem Einmalkauf erwerben und unbegrenzt spielen lassen. Dazu gehört seit kurzem auch das Spiel Flocks (App Store-Link) von Nada Studios, das sich für 3,49 Euro ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abos herunterladen lässt. Der Download ist knapp 300 MB groß und erfordert iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht entgegen der App Store-Beschreibung bereits.

„Flocks ist nicht nur ein Spiel, sondern ein reichhaltiger Spielplatz. Es ist ein Rahmen für einfache und schöne Rätsel, die darauf warten, auf intelligente Weise gelöst zu werden. Wir nennen sie ‚Situationen‘, weil sie keine langwierigen und komplexen logischen Handlungen erfordern, aber du musst sicherlich in jeder von ihnen über den Tellerrand schauen. Sie sind physikbasiert, sie sind schnell, sie machen wirklich Spaß, und es gibt viele von ihnen.“

So beschreibt das Entwicklerteam von Flocks die Neuerscheinung im deutschen App Store. Das Besondere an Flocks ist die Tatsache, dass man nicht mit einem speziellen Charakter durchs Spiel geht, sondern auf die Kraft der Masse angewiesen ist. „Flocks“ bedeutet im Englischen nämlich nichts weiter als „Herde“ oder „Gruppe“ – und genau diese ist notwendig, um die Rätsel intelligent zu lösen. Der Schwarm muss aufgeteilt oder kombiniert werden, um die Herausforderungen zu bestehen. „Du kannst Gruppen verwalten, Objekte greifen, verschieben, stapeln… Alles, was du dir vorstellen kannst“, heißt es von den Entwicklern.

Und so begibt man sich in allerhand vertrackte Situationen, in denen es auf die Schwarmintelligenz ankommt. Teamarbeit bewährt sich in den hübsch gestalteten Umgebungen, die laut Nada Studios „die Illusion einer einfachen zweidimensionalen Illustration erzeugen“ sollen. Dazu gibt es einen sehr entspannenden Soundtrack und haptisches Feedback. Flocks eignet sich daher hervorragend für Puzzle- und Rätsel-Fans, die einmal ein ganz anderes Spiel dieses Genres ausprobieren möchten. Ein kleiner YouTube-Trailer liefert euch abschließend weitere Eindrücke zu Flocks.