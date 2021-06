Bang & Olufsen: Beosound A1 und Beoplay E8 Sport in neuer Farbvariante

Das dänische Audio-Unternehmen Bang & Olufsen ist seit Jahren für tolle Designkonzepte und hervorragenden Klang im Heimaudio-Bereich bekannt. Zu den Produkten des Herstellers gehören mittlerweile auch mobile Lautsprecher und Kopfhörer, die sich vor allem an Besitzer und Besitzerinnen von Smartphones und Tablets richten.

Nun hat Bang & Olufsen die eigene Sportkollektion um den Beosound A1 und den Beoplay E8 mit der neuen Farbvariante Anthracite Oxygen erweitert. „Zentrale Designelemente sind bei dieser Ausführung in Oxygen Blue hervorgehoben, um einen Kontrast zur Farbe Anthracite zu schaffen und so ein dynamisches Erscheinungsbild während des Trainings zu erzielen“, berichtet der Konzern in einer E-Mail an uns.

Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher der zweiten Generation von Bang & Olufsen mit IP67-Zertifizierung ist sowohl staub- als auch wasserdicht. Der Beosound A1 beeindruckt mit einer Wiedergabedauer von bis zu 18 Stunden und bietet 360-Grad-Rundumklang, eine integrierte Alexa-Funktion sowie ein Array aus drei Mikrofonen für ein hochwertiges Freisprecherlebnis. Dank des Lederbands kann der Lautsprecher während des Trainings aufgehängt oder beim Yoga an der Seite platziert werden.

Der Beoplay E8 Sport zeichnet sich dadurch aus, dass er großartiges Klang- und Designerlebnis in einem Sportkopfhörer-Set vereint, das in einem kabellosen Ladeetui aufbewahrt wird. Leistungsorientierte Materialien aus dem Sportbereich, wie Kautschuk und strukturiertes Silikon, werden mit Oxygen Blue Aluminiumelementen kombiniert, wodurch die Kopfhörer mehr Präzision und Eleganz erhalten. Die Kopfhörer sind IP57-zertifiziert und damit wasserdicht, so dass sich ganz auf das Training konzentriert werden kann.

Der Beosound A1 der zweiten Generation ist für 250 Euro, der Beoplay E8 Sport für 350 Euro in der Farbe Anthracite Oxygen ab sofort auf der Website von Bang & Olufsen, in Bang & Olufsen-Geschäften und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.