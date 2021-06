Meross: Neue Schreibtischlampe mit HomeKit-Support angekündigt

Der Zubehör-Hersteller Meross war heute schon Gegenstand unserer Berichterstattung. Heute morgen ging es allerdings um einen vergünstigten HomeKit-Leuchtstreifen des Unternehmens. Letzteres macht nun allerdings mit einem ganz neuen Produkt auf sich aufmerksam, einer HomeKit-kompatiblen LED-Schreibtischlampe.

Bei Amazon ist die Meross Schreibtischlampe in einer schwarzgrauen Farbvariante bereits gelistet, allerdings derzeit noch ohne Preisschild und Verfügbarkeitsangabe. Preislich dürfte sich das neue Modell wohl etwa bei 50 Euro einordnen.

Die LED-Schreibtischlampe verfügt über drei Farbabstufungen mit kaltweißen 6.000 K, neutralen 4.000 K und warmweißen 2.800 K. Zudem lässt sich die Helligkeit über ein Touchfeld im Standfuß in insgesamt fünf Stufen dimmen, auch eine stufenlose Helligkeitssteuerung per App soll möglich sein, ebenso wie das Setzen eines Timers für ein automatisches An- und Ausschalten der Lampe.

Das Design erinnert an viele andere LED-Schreibtischlampen dieser Bauart und verfügt über zwei faltbare Scharniere am Fuß und am Arm, die sich bis zu 90 bzw. 180 Grad bewegen lassen. Das Gewicht der schwarzen Schreibtischlampe liegt bei 1,24 Kilogramm. Weitere Details zur Steuerung per HomeKit sind bisher noch nicht kommuniziert worden, allerdings zeigt ein Produktbild eine Möglichkeit der Sprachsteuerung per Siri: „Hey Siri, turn on the desk lamp“. Sobald wir mehr zur Verfügbarkeit und Verkaufspreis wissen, werden wir es euch natürlich wissen lassen.