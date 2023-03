Nuki Smart Lock: Mit oder ohne Bridge zum Sonderpreis

Im Rahmen der Frühlingsangebote bei Amazon bekommt ihr auch unser liebstes Smart Lock wieder zum Sonderpreis. Das Nuki Smart Lock 3.0 kostet derzeit statt 169 Euro nur noch 125 Euro (Amazon-Link). Bei anderen Händlern zahlt man derzeit mindestens 159 Euro für das smarte Türschloss.

Das aus Österreich stammende Nuki Smart Lock punktet aus unserer Sicht mit einer sehr einfachen Installation. Man steckt einfach einen Schlüssel von innen in die Haus- der Wohnungstür, bringt einen Adapter an und setzt das Smart Lock auf. Der Rest der Einrichtung ist innerhalb weniger Minuten per App erledigt.

Direkt im Anschluss kann man die Tür mit dem iPhone oder der Apple Watch öffnen und schließen. Darüber hinaus wird die Auto-Unlock-Funktion unterstützt, mit der sich die Tür wie von Zauberhand öffnet, wenn ihr nach Hause kommt. Insbesondere mit Kind oder Einkaufen im Arm eine sehr praktische Sache. Auch HomeKit und Siri werden ohne Bridge unterstützt.

Was ich darüber hinaus sehr wichtig finde: Von außen ist das Nuki Smart Lock nicht zu erkennen. Und wenn innen und außen gleichzeitig ein Schlüssel im Zylinder stecken kann, könnt ihr die Tür immer noch ganz klassisch mit dem Schlüssel öffnen.

Angebot Nuki Smart Lock 3.0, smartes Türschloss für schlüssellosen Zutritt ohne Umbau,... Tür öffnen per Smartphone – Mit dem Smart Home Türschloss öffnen und verriegeln Sie Ihre Tür per Smartphone oder ganz automatisch für den...

Auto Unlock & Lock'n'Go – Das elektrische Türschloss öffnet und schließt beim nach Hause kommen und Verlassen automatisch die Haustür. Das...

Praktisches Zubehör: Nuki Bridge und Nuki Fob

Für einen Aufpreis von 74 Euro (Preisvergleich derzeit 93 Euro) bekommt ihr die Nuki Bridge mit dazu. Mit der Nuki Bridge gibt es nicht nur eine Unterstützung für Amazon Alexa und Google Assistant, sondern auch für die Steuerung und Verwaltung aus der Ferne. Aus meiner Sicht eine sehr praktische Sache, beispielsweise wenn Verwandte oder Bekannte eher eintreffen und man sie schon mal hineinlassen möchte.

Nuki Combo 3.0 (Smart Lock + Bridge), elektronisches Türschloss, smartes... Tür öffnen per Smartphone – Mit dem Smart Home Türschloss öffnen und verriegeln Sie Ihre Tür per Smartphone oder ganz automatisch für den...

Türschloss aus der Ferne steuern - Zusammen mit der Nuki Bridge (WLAN) steuern und verwalten Sie Ihr Nuki Smart Lock bequem aus der Ferne. Eine...

Eine praktische Ergänzung für Kinder ist der Nuki Fob. Ein kleiner elektrischer Türöffner als Ersatz für den Schlüssel. Der große Vorteil: Falls der Fob mal verloren gehen sollte, kann er einfach aus der App entfernt werden. Ebenfalls praktisch: Für jeden Fob lassen sich individuelle Zeiträume festlegen, wann damit die Tür geöffnet werden kann. Leider ist der Nuki Fob derzeit nicht im Angebot, eine Empfehlung ist der trotzdem.

Nuki Fob, elektrischer Türöffner, Sperren auf Knopfdruck, Erweiterung für Nuki... Bluetooth Fernbedienung - Mit dem Nuki Fob können Sie Ihr elektronisches Türschloss auch ohne Smartphone auf- oder zusperren, einfach auf...

Smarter Zugang ohne Smartphone - Fühlen Sie auch hin und wieder das Verlangen, einfach nur draußen in der Natur zu sein – ganz ohne Facebook oder...