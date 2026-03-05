Apple hat zwar zwei neue Displays vorgestellt, allerdings hat der Konzern ein wichtiges Detail zunächst verschwiegen. Erst ein Blick in die Firmware zeigt, welche Chips tatsächlich in den neuen Monitoren stecken. Denn obwohl Apple darüber in der Präsentation nicht gesprochen hat, arbeiten im Studio Display und im Studio Display XDR unterschiedliche Prozessoren.

Firmware verrät: Zwei verschiedene A19-Chips

Die aktuelle Firmware der Displays liefert nämlich klare Hinweise auf die verbaute Hardware (via Macrumors).

Demnach nutzt das Studio Display der zweiten Generation einen A19-Chip, während das leistungsstärkere Studio Display XDR mit dem A19 Pro ausgestattet ist.

Große Unterschiede zum ersten Studio Display

Schon das ursprüngliche Studio Display aus 2022 hatte einen eigenen Apple-Chip integriert. Damals verbaute Apple jedoch den A13 Bionic, der zuvor 2019 im iPhone 11 zum Einsatz kam.

Dieser Prozessor ermöglicht Funktionen wie:

Center Stage für automatische Kameranachführung

Spatial Audio für räumlichen Klang

„Hey Siri“ Sprachaktivierung

Die neuen Displays nutzen jedoch deutlich modernere Chips, denn der A19 und der A19 Pro stammen aus der aktuellen iPhone-Generation.

Mehr Power für Kamera, Audio und neue Features

Die moderneren Chips bringen mehrere Vorteile mit sich. Einerseits steuern sie neue Kamera-Funktionen wie Desk View, wodurch gleichzeitig das Gesicht und eine Draufsicht auf den Schreibtisch angezeigt werden.

Andererseits profitieren auch die Lautsprecher. Apple verspricht deshalb ein Sechs-Lautsprecher-System, das rund 30 Prozent mehr Bass liefert als beim Vorgänger.

Warum das XDR den stärkeren Chip bekommt

Warum Apple dem Studio Display XDR den leistungsstärkeren A19 Pro spendiert, hat das Unternehmen nicht erklärt. Allerdings passt diese Entscheidung zur deutlich stärkeren Ausstattung des XDR-Modells.

Denn dieses Display bietet zusätzlich:

120-Hz-Bildwiederholrate

Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung

deutlich höhere Helligkeit

Folglich dürfte der leistungsstärkere Chip nötig sein, damit diese Funktionen zuverlässig gesteuert werden können.