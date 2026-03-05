Die neuen Apple-Produkte sind jetzt auch bei Amazon bestellbar

Nur das MacBook Neo fehlt noch

FabianKommentar schreiben zu Die neuen Apple-Produkte sind jetzt auch bei Amazon bestellbar
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

iPhone 17e mit MagSafe Zubehör

Drei Tage voller Ankündigungen liegen hinter uns, in dieser Woche wird es keine weiteren Neuheiten von Apple mehr geben. Neben der Vorbestellung im Apple Online Store könnt ihr die meisten Produkte jetzt auch bei Amazon bestellen, falls das der bevorzugte Weg für euch ist. Lediglich das MacBook Neo und die beiden neuen Studio-Displays sind bei Amazon noch nicht verfügbar.

Bereits erhältlich ist zum Beispiel das neue iPhone 17e, das vor allem für Besitzerinnen und Besitzer von älteren iPhone-Modellen interessant sein dürfte. Es bringt den aktuellen A19-Chip und die sehr gute 48 Megapixel Kamera mit. Zudem wurde das iPhone 17e wieder mit MagSafe ausgestattet und kommt in der Basis-Konfiguration mit 256 GB Speicherplatz.


Bei Amazon könnt ihr zwischen allen drei Farben wählen, auch die 512 GB Speicheroption steht zur Auswahl. Zudem profitiert ihr bis zur Lieferung am 11. März von der Vorbesteller-Preisgarantie, wobei eine Reduzierung bis nächsten Mittwoch recht unwahrscheinlich ist.

Apple iPhone 17e (256 GB): 6,1' Super Retina XDR Display, A19 Chip, Batterie für den...
Apple iPhone 17e (256 GB): 6,1" Super Retina XDR Display, A19 Chip, Batterie für den...
  • BEGEISTERT SCHON BEIM BEZAHLEN – Das iPhone 17e kommt mit vielen großartigen Features, die auch das iPhone 17 hat. Und das zu einem richtig guten...
  • ROBUSTES DESIGN. BRILLANTES DISPLAY − Beeindruckendes 6,1" Super Retina XDR Display. Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite mit 3x besserer...
699,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 5.03.2026

Die neuen MacBooks bei Amazon bestellen

MacBook Neo in Zitrus
Das MacBook Neo in Zitrus.

Fast die volle Auswahl habt ihr rund um die MacBooks, bis auf das Neo sind bereits alle Modelle bei Amazon erhältlich. Ich bin hier echt noch etwas unschlüssig, was zukünftig die beste Empfehlung für „Otto-Normal-Vebraucher“ sein wird. Bisher ist das MacBook Air eine sichere Bank gewesen. Die große Frage lautet jetzt: Wie sehr fallen die Kompromisse des MacBook Neo im Alltag ins Gewicht? Das kann ich euch erst sagen, wenn ich das Gerät ein paar Tage ausprobiert habe.

Apple 13' MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple...
Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip: Entwickelt für KI und Apple...
Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 18-Core CPU und 20-Core GPU: Entwickelt...
Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 18-Core CPU und 20-Core GPU: Entwickelt...
2.999,00 EUR Amazon Prime
Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 15-Core CPU und 16-Core GPU: Entwickelt...
Apple MacBook Pro Laptop mit M5 Pro Chip mit 15-Core CPU und 16-Core GPU: Entwickelt...
2.499,00 EUR Amazon Prime
Apple 15' MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt...
Apple 15" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU: Entwickelt...
1.499,00 EUR Amazon Prime
Apple 13' MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
Apple 13" MacBook Air Laptop, M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU: Entwickelt...
1.199,00 EUR Amazon Prime

Das iPad Air mit dem neuen M4-Chip

Die Neuerungen beim iPad Air halten sich in Grenzen. Mit dem M4-Chip und einem neuen Daten-Chip, wobei dieser den meisten Nutzerinnen und Nutzern wohl eh nicht groß auffallen wird, gibt es nur kleine Änderungen unter der Haube. Ich würde hier fast sagen: Schaut, dass ihr jetzt noch ein günstiges iPad Air M3 bekommt, das gibt es bei Amazon schon für 509 Euro.

Apple 11' iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera...
Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera...
  • WARUM IPAD AIR – Das iPad Air mit Apple M4 Chip bringt noch mehr Performance in ein beeindruckendes Design. Und es kommt in zwei mobilen Größen...
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der M4 Chip liefert großartige Grafik und unglaubliche Performance für flüssiges Multitasking und komplexe KI...
649,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 5.03.2026
Apple 13' iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera...
Apple 13" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Front‑/Rückkamera...
  • WARUM IPAD AIR – Das iPad Air mit Apple M4 Chip bringt noch mehr Performance in ein beeindruckendes Design. Und es kommt in zwei mobilen Größen...
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ – Der M4 Chip liefert großartige Grafik und unglaubliche Performance für flüssiges Multitasking und komplexe KI...
849,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 5.03.2026

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um Apple erfahren

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de