Die neuen Apple-Produkte sind jetzt auch bei Amazon bestellbar

Drei Tage voller Ankündigungen liegen hinter uns, in dieser Woche wird es keine weiteren Neuheiten von Apple mehr geben. Neben der Vorbestellung im Apple Online Store könnt ihr die meisten Produkte jetzt auch bei Amazon bestellen, falls das der bevorzugte Weg für euch ist. Lediglich das MacBook Neo und die beiden neuen Studio-Displays sind bei Amazon noch nicht verfügbar.

Bereits erhältlich ist zum Beispiel das neue iPhone 17e, das vor allem für Besitzerinnen und Besitzer von älteren iPhone-Modellen interessant sein dürfte. Es bringt den aktuellen A19-Chip und die sehr gute 48 Megapixel Kamera mit. Zudem wurde das iPhone 17e wieder mit MagSafe ausgestattet und kommt in der Basis-Konfiguration mit 256 GB Speicherplatz.

Bei Amazon könnt ihr zwischen allen drei Farben wählen, auch die 512 GB Speicheroption steht zur Auswahl. Zudem profitiert ihr bis zur Lieferung am 11. März von der Vorbesteller-Preisgarantie, wobei eine Reduzierung bis nächsten Mittwoch recht unwahrscheinlich ist.

Apple iPhone 17e (256 GB): 6,1" Super Retina XDR Display, A19 Chip, Batterie für den... BEGEISTERT SCHON BEIM BEZAHLEN – Das iPhone 17e kommt mit vielen großartigen Features, die auch das iPhone 17 hat. Und das zu einem richtig guten...

ROBUSTES DESIGN. BRILLANTES DISPLAY − Beeindruckendes 6,1" Super Retina XDR Display. Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite mit 3x besserer...

Die neuen MacBooks bei Amazon bestellen

Fast die volle Auswahl habt ihr rund um die MacBooks, bis auf das Neo sind bereits alle Modelle bei Amazon erhältlich. Ich bin hier echt noch etwas unschlüssig, was zukünftig die beste Empfehlung für „Otto-Normal-Vebraucher“ sein wird. Bisher ist das MacBook Air eine sichere Bank gewesen. Die große Frage lautet jetzt: Wie sehr fallen die Kompromisse des MacBook Neo im Alltag ins Gewicht? Das kann ich euch erst sagen, wenn ich das Gerät ein paar Tage ausprobiert habe.

Das iPad Air mit dem neuen M4-Chip

Die Neuerungen beim iPad Air halten sich in Grenzen. Mit dem M4-Chip und einem neuen Daten-Chip, wobei dieser den meisten Nutzerinnen und Nutzern wohl eh nicht groß auffallen wird, gibt es nur kleine Änderungen unter der Haube. Ich würde hier fast sagen: Schaut, dass ihr jetzt noch ein günstiges iPad Air M3 bekommt, das gibt es bei Amazon schon für 509 Euro.