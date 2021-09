Offiziell: iPhone 13 Keynote wird am 14. September stattfinden

Jetzt ist es auch offiziell. Die nächste Keynote findet am 14. September 2021 statt. Wie so oft geht es ab 10 Uhr Ortszeit los, hierzulande müsst ihr also ab 19 Uhr einschalten.

Die Einladung trägt den Namen „California streaming“. Zu sehen ist ein glühendes Apple Logo, vor einer malerischen Kulisse. Was könnt ihr aus der Einladung deuten?

Apple-Keynote per Live-Ticker und Live-Stream verfolgen

Auf der September-Keynote werden natürlich die neuen iPhone 13-Modelle vorgestellt, ebenso wird uns Apple die Apple Watch Series 7 zeigen. Gleichzeitig wird Apple auch offizielle Release-Daten für iOS 15, iPadOS 15 und Co. mitteilen.

Ob weitere Hardware vorgestellt wird, ist unklar. Möglicherweise könnte das iPad mini sowie das Einsteiger-iPad überarbeitet werden, auch neue AirPods stehen noch im Raum. Neue MacBook-Modelle werden wir hingegen definitiv nicht sehen, hier steht wohl noch ein weiteres Event im Oktober an.

Wie immer: Wir werden die anstehende Keynote mit einem Live-Ticker begleiten. Natürlich könnt ihr das Event auch im Live-Stream mitverfolgen. Es handelt sich abermals um eine vorab aufgezeichnete Präsentation. Ebenso werden wir alle neu vorgestellten Produkte in ausführlichen Artikel aufbereiten.