Ohrpolster für die AirPods Max lassen sich jetzt bestellen

Ein bisschen amüsant ist die Sache ja schon: Für einen Betrag, für den man sich auch recht ordentliche Kopfhörer kaufen könnte, gibt es bei Apple jetzt ein Paar Ohrpolster für die im vergangenen Dezember veröffentlichten AirPods Max.

An dieser Stelle können wir es daher kurz machen, denn rund um das Produkt schreibt Apple in seinem Online Store lediglich: „Ohrpolster zum Austausch für die AirPods Max.“ Und der Lieferumfang: „Ein Set Ohrpolster. Von Apple entwickelt.“

Bei genauerer Betrachtung ist Apples Strategie aber gar nicht mal so verkehrt. Denn wenn der Akku nicht vorher schlappmachen sollte, dürften die Ohrpolster das erste Teil an den AirPods Max sein, bei denen man in einigen Jahren den ersten Verschleiß wird feststellen können. Und dann ist es doch auch für den Käufer eine feine Sache, wenn er die Ohrpolster austauschen kann.

Und wer die 79 Euro wirklich locker sitzen hat, so teuer ist nämlich ein Set der Ohrpolster für die AirPods Max, der kann seinem Premium-Kopfhörer einen ausgefallenen Look verpassen und die fünf verschiedenen Farben miteinander kombinieren. Mein Pro-Tipp: Richtig fetzig wird es mit drei verschiedenen Farben.