Orbu: Niedliches Golfspiel in einer Augmented Reality-Umgebung

Wer sich für Spiele mit Augmented Reality-Features begeistern kann, sollte nun genauer lesen: Mit Orbu (App Store-Link) ist kürzlich ein toller Titel erschienen, der genau diese Anforderungen erfüllt. Orbu ist 559 MB groß, benötigt iOS 11.3 oder neuer, und lässt sich entgegen der Information im App Store auch in deutscher Sprache spielen.

„Orbu ist ein Spiel mit Augmented Reality (AR), in dem du mithilfe von Schleuderbewegungen niedliche Geschöpfe durch verschiedene Level bewegst, die Fische fütterst und alle drei Sterne gewinnst“, heißt es von den Machern von Dream Reality Interactive im App Store. „Wische auf dem Bildschirm nach unten, um mit deinem Orbu zu zielen, und lass los, um es durch die Level zu rollen. Dank AR spielt sich alles in deinem Wohnzimmer ab. Bewege dich dorthin, wo du die Orbu-Level platziert hast, und gehe näher heran, um genau zielen zu können.“

Hat man dem Spielfeld erst einmal einen passenden Platz im Wohnzimmer, im Park, auf dem Schulhof oder an ganz anderer Stelle eingeräumt, kann man in Orbu insgesamt fünf große Inseln mit mehreren Leveln erkunden. Das Geschehen spielt sich in liebevoll designten Zen-Gärten mit Brücken, Bäumen und Wasserflächen ab, in denen es die Aufgabe des Spielers ist, verschiedene Geschöpfe mittels bekannter Ziehen-und-loslassen-Geste in eine Richtung fortzubewegen und so schlussendlich zum Ziel zu bringen.

Begegnungen mit Fuchs, Schildkröte und Panda

Unterwegs begegnet man so unter anderem einem Marderhund, einer Schildkröte, einem Panda und einem Fuchs und hat diese auf vorgegebenen Strecken mit möglichst wenig Versuchen zum Ziel zu bringen – ganz, wie man es vom beliebten Minigolf-Spiel kennt. Je nach Abschneiden im Level bekommt man bis zu drei Sterne als Belohnung, zudem können unterwegs durch das Anstoßen von Kugeln Koi-Fische gefüttert oder seltene Schmetterlinge entdeckt und eingefangen werden.

In einigen Leveln ist es auch notwendig, die Perspektive zu ändern und sich um die Szene herum zu bewegen. Man sollte sich für Orbu daher definitiv einen Platz suchen, an dem man viel freie Fläche um das platzierte AR-Level hat. Spaß macht dieses niedliche und hübsch anzusehende Minigolf-Spiel mit Augmented Reality-Features aber definitiv. Und auch die Bewertungen im App Store sprechen eine deutliche Sprache: Bisher gibt es sehr gute 4,4 von 5 Sternen für das Premium-Spiel, das ohne Werbung oder In-App-Käufe auskommt.