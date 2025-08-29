Erst kürzlich haben wir hier im Blog darüber berichtet, dass Apples Führungsetage länger darüber diskutiert hat, für die Verbesserung der eigenen KI-Dienste auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen zu übernehmen. Neben Mistral AI aus Frankreich gehörte dazu auch das US-Unternehmen Perplexity zu den möglichen Kandidaten. Wie wir nun wissen, kam der Deal nicht zustande.

Perplexity genießt aber weiterhin einen guten Ruf in der KI-Branche und arbeitet kontinuierlich daran, die eigene KI-gesteuerte und dialogbasierte Suchmaschine weiter zu verbessern. Nun hat die von Perplexity zur Verfügung gestellte App für das iPhone (App Store-Link) ein größeres Update spendiert bekommen, das selbige auf Version 2.250814.0 angehoben hat. Kurz darauf folgte noch ein hinterher geschobenes Bugfix-Update auf Version 2.250814.1, das aber keine neuen Features aufwies.

Das Entwicklerteam von Perplexity hat mit v.2.250814.0 das Design der App grundlegend verändert, die Benutzeroberfläche angepasst und zusätzlich auch neue Wischgesten zur Navigation in der Anwendung bereitgestellt. Auch beim Sprachassistenten und der Spracheingabe gibt es Optimierungen, ebenso wie beim Suchmodus und der Modellauswahl.

Im Hinblick auf die Navigation per Gestensteuerung innerhalb der Perplexity-App gibt es nun eine neue Wischgeste nach links, die die persönliche Bibliothek öffnet. In letzterer sammelt der Nutzer bzw. die Nutzerin bisherige Suchanfragen, die in Threads zusammengefasst werden, um später erneut aufgerufen oder auch fortgeführt werden können. Eine Wischgeste nach rechts zeigt nun den App-Bereich „Entdecken“, wo sich beliebte Themen und Trends wiederfinden. Auf diese Weise kann man nicht nur individuelle Suchanfragen starten, sondern sich auch von aktuellen Inhalten inspirieren lassen.

Optimierte Suche mit Auswahl von Suchmodi und Modellen

Ebenfalls neu in Version 2.250814.0 von Perplexity ist eine verbesserte Suche, die nun eine Auswahl zwischen verschiedenen Suchmodi und Modellen ermöglicht. Auf diese Weise soll das Sucherlebnis noch individueller gestaltet und an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Zudem wurde am Sprachbereich der App weiter gefeilt: Sowohl das Erkennen von Sprachbefehlen als auch die Ausgabe von Antworten wurden optimiert, um zuverlässigere und natürlichere Konversationen mit der KI führen zu können. Als kleiner Bonus soll nun auch der Sprachassistent in Perplexity auf Eingaben flexibler reagieren.

Perplexity für das iPhone steht weiterhin kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Für letzteren sollte man neben 187 MB auch mindestens iOS 16.0 oder neuer auf dem iPhone bereitstellen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die KI-App vorhanden. Wer zusätzliche Features und ein größeres Kontingent an Anfragen nutzen möchte, kann Perplexity Pro zu Preisen ab 22 Euro/Monat abonnieren. Im App Store bekommt die KI sehr gute 4,8 Sterne von den Nutzern und Nutzerinnen.