Bereits Mitte Juli dieses Jahres haben wir erstmals über die neue Akku-Staubsauger-Serie inklusive All-In-One-Station von Roborock, der H60 Hub-Reihe, bei uns im Blog berichtet. Nun sind die Modelle auch flächendeckend im deutschen Handel verfügbar und können ab sofort bestellt werden.

Warum eigentlich noch einen Akku-Staubsauger, wenn man doch schon einen Saug- und Wischroboter zuhause hat? Das habe ich mich nach meinen ersten Erfahrungen mit den smarten Reinigungsrobotern auch erst gefragt, aber schnell gemerkt, dass es ohne einen „richtigen“ Staubsauger für die Ecken und Kanten, die Krümel unter dem Frühstückstisch oder die Treppe doch nicht geht.

So ist es wenig verwunderlich, dass Roborock neben den Robotern auch klassischen Akku-Staubsauger anbietet. Die nächste Generation, die H60 Hub-Serie, wurde im Juli vorgestellt und ist jetzt auch überall in Deutschland verfügbar. Neben dem Roborock H60 Ultra sowie dem Roborock H60 Hub Ultra gibt es noch zwei weitere, günstigere Modelle: Den H60 und den H60 Pro, auch mit einem zusätzlichen Hub. Bevor wir uns um die Handgeräte kümmern, möchten wir zunächst einen Blick auf das neue All-in-One-Dock werfen, Roborock nennt es „Hub“. Der Hersteller lässt dazu wissen:

„Die Reinigung ist erst dann wirklich abgeschlossen, wenn jeder Staubfleck verschwunden ist – bis jetzt. Mit automatischer Staubabsaugung und Aufladung übernimmt unsere All-in-One-Dockingstation mit automatischer Entleerung die versteckten Reinigungsarbeiten für dich. In Kombination mit starker Saugkraft, langer Akkulaufzeit, einer Anti-Verwicklungsbürste und einem Mehrfachfiltersystem sorgt die Roborock H60 Hub-Serie für mühelose, effiziente und wirklich hygienische Reinigung.“

Hub hält das wichtigste Zubehör immer griffbereit

Aber was genau bietet das Roborock Hub? Der Staubsauger wird dort einfach eingesteckt und automatisch aufgeladen. Innerhalb von nur 10 Sekunden wird zudem der Staubbehälter des Staubsaugers in einen drei Liter fassenden Beutel entleert. So ist der Staubsauger ohne großen Aufwand für den nächsten Einsatz bereit. Der 84,8 Zentimeter hohe Roborock Hub kann aber noch mehr: Er verfügt über Fächer für die motorisierte Mini-Bürste sowie die 2-in-1 Fugendüse. So hat man das wichtigste Zubehör immer griffbereit.

Die drei Staubsauger-Modelle H60, H60 Pro und H60 Ultra unterscheiden sich vor allem in Saugleistung und Akkulaufzeit. Der günstige H60 schafft 115 AW (Airwatt) und hält bis zu 60 Minuten durch. Beim H60 Pro gibt Roborock 170 AW und 80 Minuten an, beim Top-Modell sind es 210 AW und 90 Minuten.

Der neue Roborock H60 Hub Ultra inklusive Absaugstation kann ab sofort auf der offiziellen Roborock-Website zum derzeit vergünstigten Preis von 399,99 Euro statt bisherigen 549 Euro mit kostenloser Lieferung bestellt werden. Auch bei Amazon findet sich der H60 Ultra (Amazon-Link) ohne Dockingstation für 289,99 statt 349,99 Euro, der H60 Hub Ultra (Amazon-Link) mit Dock kostet ebenfalls 399,99 Euro.