Pinball Wizard: Nach dem Aus auf Apple Arcade zurück im App Store

Auf Apple Arcade werden immer wieder einige Spiele aussortiert, zuletzt hat es unter anderem Pinball Wizard getroffen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Das Entwicklerteam hat sich dazu entschieden, dass Spiel im Anschluss kostenlos im App Store zu veröffentlichen. So könnt ihr Pinball Wizard (App Store-Link) gratis auf iPhone und iPad spielen.

Falls euch das Spiel gefällt, könnt ihr eine freiwillige Spendenfunktion nutzen. Darüber hinaus gibt es im Spiel keine Werbung und auch keine In-App-Käufe, ihr bekommt also eine echte Vollversion zum Nulltarif.

The Pinball Wizard ist ein Arcade-Abenteuerspiel, bei dem die Hauptfigur durch eine Reihe von Flippern in Aktion versetzt wird, ähnlich wie die Kugel in einem Flipperautomaten. Jedes Level des Spiels ist ein abgeschlossener Bereich innerhalb eines Turms. Das Ziel des Spiels ist es, zu überleben und die Spitze des Turms zu erreichen.