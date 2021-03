Rätsel-Spiel „The Fall“ im Epic Games Store jetzt kostenlos

Ab heute könnt ihr euch im Epic Games Store das Spiel The Fall kostenlos sichern. Dieses ist für Mac und Windows verfügbar und ist eine Mischung aus Rätsel- und Abenteuer-Spiel.

Schlüpfe in die Rolle von ARID, der künstlichen Intelligenz an Bord eines Hightech Kampfanzuges. ARIDs Programm aktiviert sich nach dem Absturz auf einem unbekannten Planeten. Der menschliche Pilot im Inneren des Kampfanzuges ist bewusstlos und es ist ARIDs Pflicht, ihn unter allen Umständen zu beschützen! Auf eiliger Suche nach medizinischer Hilfe, dringt sie immer tiefer in ihre bizarre und feindselige Umgebung vor. Die grausame Realität, die sie auf diesem Planeten entdeckt, zwingt ARID dazu über ihre eigenen Vorschriften nachzudenken. Auf ihrer Reise stellt sie letzten Endes genau die Regeln in Frage, die sie antreiben.

The Fall ist eine einzigartige Kombination aus Adventurespiel Puzzles und Side-Scroller Action, vereint in einer düsteren und atmosphärischen Geschichte. Erkundung wird von höchster Wichtigkeit sein, um Dein Abenteuer zu überleben. Benutze ARIDs Taschenlampe um eine Vielzahl interaktiver Gegenstände zu entdecken. Ist das was Du siehst feindlich gesinnt? Wechsele auf dein Laservisier und sorge für bleihaltige Luft! Mach Dich bereit für eine verstörende Reise in der Du kämpfst, erkundest, Köpfchen beweist und ARIDs Horizont erweiterst, trotz ihrer Vorschriften.