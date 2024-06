Readly im Test: Lies mehr von dem was du liebst

Anzeige. Readly ist die beste, digitale Magazin- und Zeitschriften-Flatrate, die wir kennen. Wir berichten ja häufig über die neuen Angebote, bei denen ihr den Service besonders günstig testen könnt, doch heute wollen wir einmal einen eigenen Testbericht für Readly veröffentlichen, denn auch wir nutzen die Zeitschriften-Flatrate privat sehr gerne.

Deal für appgefahren Leser und Leserinnen: 1 Monat Readly für nur 99 Cent (zum Angebot)

Die Zeiten, in denen man am Bahnhof oder am Kiosk eine Zeitschrift für oftmals viel Geld gekauft hat, sind zumindest bei mir schon lange vorbei. Zuletzt habe ich mal eine Zeitschrift vor einem Flug gekauft, wobei das jetzt schon etliche Jahre zurückliegt. Da ich ein iPhone, ein iPad oder ein Mac sowieso immer dabei habe, bietet sich Readly an, denn dort könnt ihr mehr als 7.000 verschiedene Magazine und Zeitungen lesen und diese auch offline verfügbar machen.

Mit Readly immer etwas Neues entdecken

Getreu dem Motto „Lies mehr von dem was du liebst“, kann man bei Readly einfach zum nächsten Magazin springen, wenn die Inhalte doch nicht ganz passen. Bei einem gedruckten Exemplar gibt es diese Möglichkeit nicht. So könnt ihr immer wieder neue Inhalte entdecken und das Sortiment nach euren Interessen und Leidenschaften durchforsten. Da ihr unbegrenzt viele Magazine und Artikel lesen könnt, ist es kein Problem, wenn man eine Zeitschrift mal links liegen lässt. Ihr habt einfach die Wahl und könnt das lesen, was euch wirklich interessiert. Ohne den Hintergedanken, dass ihr gerade 8,50 Euro für EIN Magazin am Kiosk bezahlt habt. Da fühlt man sich dann auch gezwungen, so gut wie alles zu lesen, auch wenn das Interesse für ein spezielles Thema gar nicht da ist.

Künstliche Intelligenz schlägt personalisierte Magazine und Artikel vor

Die Künstliche Intelligenz ist nicht mehr wegzudenken und hat auch bei Readly eine Aufgabe übernommen. Anhand eurer Lesegewohnheiten schlägt Readly passende Themen, Inhalte, Magazine und Artikel vor. So findet ihr noch einfacher passende Titel, die zu euren Interessen passen.

Gleichzeitig gibt es jetzt auch sogenannte „Hörbare Artikel“, die derzeit aber nur beschränkt verfügbar sind und nur in der Beta-Version der App getestet werden. Gut möglich, dass diese Funktion später deutlich ausgebaut und für alle verfügbar gemacht wird.

Die Readly-App ist gut zu bedienen

In der Readly-App (iOS/Android), die für Smartphone und Tablet zur Verfügung steht, könnt ihr Magazine und Zeitungen öffnen und lesen. Im Home-Bereich findet ihr Vorschläge für neue Inhalte, eure Favoriten auf einen Blick, die neuesten Ausgaben, Trends und mehr. Natürlich könnt ihr auch einfach in die 37 Kategorien navigieren und sogar Inhalte aus 15 verscheidenden Sprachen finden. Der Entdecken-Bereich fungiert hingegen als Such-Funktion und ihr könnt so zum Beispiel nach Titeln oder Stichwörtern suchen. Gleichzeitig könnt ihr hier auch anhand der Kategorien neue Inhalte finden, die euch interessieren. Je mehr Hefte und Artikel ihr konsumiert, desto besser kann die Künstliche Intelligenz passende Vorschläge machen.

In der Bibliothek findet ihr dann eure Favoriten sowie Downloads und gespeicherte Artikel. Um Speicherplatz freizugeben, könnt ihr heruntergeladene Inhalte wieder löschen. Natürlich habt ihr auch Zugriff auf euer Profil und könnt in den Einstellungen zum Beispiel festlegen, wieviele Titel maximal auf dem Gerät heruntergeladen werden dürfen. Weitere Einstellungen sind verfügbar, ebenso könnt ihr einsehen, welche Accounts zur Familie gehören.

Auf dem iPad macht das Lesen besonders viel Spaß, da hier ein großes Display zur Verfügung steht. Doch auch auf dem iPhone wird der Spaß nicht getrübt, da man sich die Inhalte großer Zeitungen optimiert anzeigen lassen kann. Ihr könnt entweder auf dem PDF scrollen und wischen oder aktiviert die Lese-Ansicht, bei der ihr den Artikel perfekt optimiert für das kleinere Smartphone-Display angezeigt bekommt.

Die Readly-App ist nicht ohne Grund mit 4,7 von 5 Sternen im App Store bewertet. Auch wir teilen die Meinung und finden die App einfach klasse, da man übersichtlich auf Magazine und Zeitungen zugreifen kann, es optimierte Ansichten gibt und man das lesen kann, was einen wirklich interessiert.

Diese Zeitungen und Magazine bietet Readly

Ein kleiner Vorgeschmack gefällig? Readly bietet unter anderem Zugriff auf Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, t3n, Galore, Guter Rat, inStyle, Freundin, ELLE, ELLE Decoration, Esquire, Slowly Veggie, Lust auf Genuss, Lisa, Wohnen & Garten und mehr. Darüber hinaus findet ihr aber auch Technik-Hefte, mit dabei sind Computer Bild, MacLife, CHIP oder Connect. Aber auch andere Themenwelten sind vertreten: FORBES, Auto Bild, AudioVideoFoto, TV Movie, National Geographics, Börse Online, Welt der Wunder, MY BIKE, Revue Heute, Women Health, Cosmopolitan, Rolling Stone, InTouch und viele mehr.

Familienaccount mit 5 Profilen inklusive

Eine gedruckte Zeitschrift lässt sich natürlich sehr gut weitergeben, doch Readly macht es noch besser. Da man insgesamt 5 Profile im Familienaccount verwalten kann, besitzt jedes Mitglied ein eigenes Profil und kann genau die Inhalte konsumieren, die interessant sind. Jedes Profil ist unabhängig und pflegt eigene Favoriten, Downloads und mehr. Und ihr müsst dafür nicht einmal einen Aufpreis zahlen, denn die Familien-Option ist standardmäßig im Abonnement enthalten.

Readly: Sehr gute App und sehr großes Sortiment

Bei Readly stimmt alles: Die Auswahl ist riesig und mit der dazugehörigen App macht das Lesen einfach Spaß. In der Hosentasche habt ihr immer mehr als 7.000 Magazine und Zeitungen mit dabei und könnt genau die Inhalte lesen, die euch interessieren. Gleichzeitig fällt kein Altpapier an und ihr tut der Umwelt etwas Gutes. Falls ihr jetzt Lust auf Readly bekommen habt, könnt ihr unser Angebot nutzen und Readly 1 Monat lang für nur 99 Cent testen. Danach kostet Readly 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar.