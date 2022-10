Retro Abyss: Klassischer Arcade-Shooter sorgt für Action auf dem Bildschirm

Im App Store gibt es jede Menge Spiele, die auf ein klassisches PixelArt- bzw. Retro-Design setzen. Nicht immer jedoch fühlt sich das Gameplay auch nach alten Arcade-Konsolen an, die mit Joysticks und physischen Buttons daher kamen. Retro Abyss (App Store-Link) versucht es mit einem etwas anderen Ansatz und kann kostenlos im deutschen App Store auf iPhones und iPads geladen werden. Das Spiel lässt sich im Anschluss für 1,19 Euro zur Vollversion upgraden. Voraussetzung ist hier neben 76 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 11.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits erhältlich, allerdings wirkt „Retro-Abgrund“ ein wenig hölzern.

Im Grunde genommen handelt es sich bei Retro Abyss um ein klassisches Arcade-Game, das einige Anleihen im Platformer-, Arena- und Shooter-Bereich hat. Vor dem ersten Start des Spiels hat man daher ein kleines Tutorial zu durchlaufen, um sich mit der Steuerung bekannt zu machen und erste Gegner zu eliminieren. Die Steuerung erfolgt mit klassischen virtuellen Buttons zum Vor- und Zurückbewegen, zum Schießen und zum Auf- und Absteigen.

Das Besondere in diesem Fall ist die Tatsache, dass man zwar springen kann, sich das gesamte Gameplay aber in einer Unterwasserwelt abspielt. So kann man auch mehrmals hintereinander springen und durch Gedrückthalten der Sprungtaste immer weiter nach oben treiben. Ein wenig erinnert diese Art der Fortbewegung an den Klassiker Jetpack Joyride. Es braucht allerdings definitiv etwas Einarbeitung, denn gleichzeitig hat man auch einen weiteren Button zum Schießen zu betätigen, der ähnlich wie ein Joystick in alle Richtungen zum Zielen bewegt werden kann. Dies wird mittels gepunkteter Linien dargestellt, so dass man gleich weiß, in welche Richtungen die Projektile abgeschossen werden.

Vier Charakterklassen und jede Menge Waffen-Upgrades

Auch das Drumherum ist durchaus erwähnenswert: Es gibt insgesamt vier verschiedene Klassen, in denen sich spielen lässt. Zum Start steht ein Ritter und ein Bogenschütze bereit. In jeder Klasse gibt es zudem drei Waffentypen, die sich zudem im Spielverlauf upgraden lassen. Per In-App-Kauf können auch die Zauberer- und Krieger-Klassen, ebenfalls mit eigenen Attacken und Waffen, freigeschaltet werden. Das Erledigen von Gegnern und das erfolgreiche Absolvieren der Level bedeuten Punkte und zusätzliche Münzen zum Verbessern des eigenen Arsenals und Equipments.

Die Haupt-Kampagne von Retro Abyss verfügt über 15 Level. Das klingt zunächst wenig, allerdings bietet ein erneuter Durchgang mit einer anderer Charakterklasse durch ein völlig neues Gameplay einen hohen Wiederspielwert. Mit der Vollversion für 1,19 Euro wird Opt-In-Werbung deaktiviert, die man beim Drehen eines Glücksrades für weitere Belohnungen eingeblendet bekommt, zudem erhält man einen Bonus von 50.000 Münzen. Aber auch in der Gratis-Variante gibt es bereits jede Menge Action, Explosionen und zahlreiche Upgrades auf dem Screen. Freunde von klassischen Retro-Games dürften sich über Retro Abyss daher definitiv freuen. Ein abschließender Trailer bringt euch das Spiel näher.