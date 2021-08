Schneller und leistungsfähiger USB-C-Hub von Ugreen im Angebot

Solltet ihr noch auf der Suche nach einem leistungsstarken USB-C-Hub für euer MacBook sein, dann schaut doch mal bei Amazon vorbei. Dort gibt es aktuell ein passendes Modell von Ugreen zum Sonderpreis, wenn ihr auf der Produktseite den Gutschein UGREEN60384 oder ihn an der Kasse manuell einlöst. Dann zahlt ihr nur noch 30,99 statt 39,99 Euro.

Was macht diesen USB-C-Hub so besonders? Zunächst einmal bietet er auch bei 4K-Auflösung bis zu 60 Bilder pro Sekunde, was bei billigeren Alternativen oftmals nicht gegeben ist. Zudem bietet er 100 Watt Power Delivery, so dass ihr euer MacBook mit einem passenden Netzteil über den Hub mit ausreichend Strom versorgen könnt. Wertvoll ist diese Möglichkeit zudem bei iPads, die ja nur einen USB-C-Anschluss haben.

Neben diesem USB-C-Port, der auch als solcher genutzt werden kann, bietet der Hub von Ugreen zwei herkömmliche USB-A-Anschlüsse, einen HDMI-Port sowie Slots für SD- und microSD-Karten.

Interessant ist der Kauf, wenn ihr mit den gebotenen Ports etwas anfangen könnt und euch die Optionen auf 100 Watt Power Delivery und/oder 4K mit 60 Hertz wichtig sind.