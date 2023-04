Schreibprogramm „Ulysses“ unterstützt Kritzeln mit dem Apple Pencil

Das professionelle Schreibprogramm Ulysses (App Store-Link) wurde auf Version 30 aktualisiert und bringt Support für die Kritzeln-Funktion auf dem iPad mit. So könnt ihr handschriftlich Eingaben auf Bildern oder in PDFs machen, die dann automatisch in Text umgewandelt werden. Gleichzeitig gibt es eine neue Skizzen-Funktion, mit der ihr eure Ideen schnell festhalten und in ein Dokument integrieren könnt. Das funktioniert mit dem Apple Pencil, aber auch mit dem Finger. Weitere Neuerungen sind:

Du kannst Project-Icons jetzt eine Farbe geben.

Du kannst jetzt auch die Gruppen unter „Extras“ einfärben.

In Projekten gibt es jetzt wieder Favoriten (danke für das Feedback).

Bildunterschriften und Tabellentitel können nun per Markup formatiert werden.

Tabellenzeilen können nun nach dem ersten Zeichen jeder Zelle angeordnet (also alphabetisch sortiert) werden.

Kopieren & Einsetzen funktioniert in Tabellen nun wesentlich besser – Inhalte können zwischen Ulysses und anderen Apps wie Numbers, Notizen und Excel übertragen werden.

Ulysses lässt sich in Version 30 kostenlos herunterladen, die Finanzierung erfolgt über ein Abonnement. Letzteres lässt sich für 5,99 Euro/Monat beziehungsweise 39,99 Euro/Jahr für alle Geräte buchen, auch eine kostenlose Testperiode ist darin zum Ausprobieren enthalten. Studenten können Ulysses zum ermäßigten Preis von 12,99 Euro sechs Monate lang nutzen, der Rabatt lässt sich in der App beantragen und erfordert einen gültigen Nachweis.