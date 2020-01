Sennheiser auf der CES: Neue Bluetooth-Kopfhörer und 3. Generation des Momentum Wireless

Neben zahlreichen anderen Flaggschiff-Unternehmen aus dem Audio-Bereich ist auch der Hersteller Sennheiser auf der diesjährigen CES in Las Vegas zugegen. Die Gelegenheit nutzt der Konzern, um gleich einige Produktneuheiten zu präsentieren. Die wichtigsten stellen wir euch hier in aller Kürze vor.

Für ein besseres Wireless-Erlebnis im Alltag sollen die neuen Sennheiser-Kopfhörer HD 450BT und HD 350 BT sorgen. Die OverEar-Modelle mit aktiver Geräuschunterdrückung (HD 450BT), einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, einer Unterstützung für Sprachassistenten und Bluetooth 5.0 mit AAC, AptX und AptX Low Latency können über die Sennheiser Smart Control App auch an die eigenen Hörbedürfnisse angepasst werden. Darüber hinaus bietet die App einen Podcast-Modus, der die Verständlichkeit von Podcasts, Hörbüchern und anderen Sprachinhalten optimiert. Auch der Akkustatus, eine Kurzanleitung und Firmware-Updates können über die App aufgerufen werden. Beide Kopfhörer-Modelle werden in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein: Der HD 350BT ist ab Mitte Januar für 99 EUR erhältlich, der HD 450BT wird ab Mitte Februar für 179 EUR verfügbar sein.

Auch Freunde von Einstiegsmodellen im In-Ear-Segment kommen auf ihre Kosten: Sennheiser stellt in diesem Bereich die beiden Modelle CX 350BT und CX 150BT vor, die über Bluetooth 5.0 und Multi-Pairing für zwei Geräte gleichzeitig verfügen und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit einer Aufladung aufweisen. Der CX 350BT bietet zudem per Tastendruck einen direkten Zugriff auf Sprachassistenten. Die Ohrhörer kommen mit Ohradaptern in vier verschiedenen Größen für einen sicheren Sitz und optimale passive Geräuschunterdrückung. Beide Modelle werden in den Farbvarianten schwarz und weiß erhältlich sein: Der CX 150BT zu einem Preis von 69 Euro, der CX 350BT für 99 Euro. Ersteres Modell ist schon jetzt verfügbar, der CX 350BT soll dann im Februar folgen.

Und auch der überaus beliebte OverEar-Kopfhörer Sennheiser Momentum Wireless hat eine Aktualisierung bekommen und liegt nun in Generation 3 vor. Durch die automatische On/Off-Funktion und das Smart Pause-Feature schaltet sich der Kopfhörer sofort ein, wenn er aufgeklappt wird. Wird er abgenommen, pausiert der neue Momentum Wireless die Musikwiedergabe und setzt sie fort, wenn er wieder aufgesetzt wird. Active Noise Cancelling mit drei verschiedenen Modi und eine Transparent Hearing-Funktion ermöglichen es, das Hörerlebnis ganz individuell zu gestalten und die Umwelt auszublenden oder noch besser wahrzunehmen. Auf Tastendruck hat der Nutzer außerdem Zugriff auf Sprachassistenten: Siri und der Google Assistant stehen schon jetzt bereit, mit einem Firmware-Update soll dann bald auch Amazon Alexa folgen. Der neue Momentum Wireless ist in schwarz ab sofort für 399 EUR erhältlich, ab November wird es den Kopfhörer auch in sandweiß geben.