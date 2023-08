Shazam mit zwei neuen Widgets für den Sperrbildschirm

2018 hat Apple Shazam (App Store-Link) für viel Geld übernommen und zählt mittlerweile 200 Millionen monatlich aktive Nutzer und Nutzerinnen sowie weltweit über eine Milliarde Songerkennungen pro Monat. Mit dem neusten Update der iOS-App auf Version 15.38 wird der Zugriff auf Shazam vereinfacht, denn ab sofort lassen sich zwei Widgets auf den Sperrbildschirm legen.

Shazam bietet zwei Sperrbildschirm-Widgets an. Ein kleines Widget zeigt lediglich das Shazam-Icon. Mit einem Klick öffnet sich die Shazam-App und sofort startet die Songerkennung. Das größere Widget zeigt hingegen den zuletzt erkannten Song an und öffnet bei einem Klick die App. Von dort aus kann man den Song zum Beispiel in Apple Music oder auch Spotify anhören.

Shazam lässt sich kostenlos auf iPhone und iPad laden, kann auch auf der Apple Watch genutzt werden und bietet eine Songerkennung binnen weniger Sekunden.