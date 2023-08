Sonos Move 2: Die nächste Generation kündigt sich an

Auf meinem Schreibtisch hat der Sonos Move seit einigen Jahren einen festen Platz. Okay, so fest ist er dann doch nicht, denn immerhin bietet sich der Lautsprecher prima dafür an, auch mal mit auf die Terrasse oder in andere Räume genommen zu werden. Nun hat The Verge die ersten detaillierten Informationen zur zweiten Generation, die ihr oben bereits in der Farbvariante Olive sehen könnt.

Der Name: Sonos Move 2. Am grundlegenden Gedanken hat Sonos bei der zweiten Generation nichts geändert, trotzdem gibt es viele nennenswerte Veränderungen und Verbesserungen. Am wichtigsten ist beim einem Lautsprecher sicherlich der Klang – und hier schreibt The Verge folgendes:

Die größte Neuerung für die Hörer besteht darin, dass der Move 2 von der Monowiedergabe zur echten Stereowiedergabe wechselt, und zwar dank der beiden abgewinkelten Hochtöner, während der ursprüngliche Move nur einen hatte. Wie zuvor enthält der Lautsprecher auch einen Tieftöner, der für die Bassfrequenzen zuständig ist. Die Trueplay-Automatik optimiert den Klang des Move 2 erneut, wenn Sie seine Position verändern.

Große Verbesserungen gibt es rund um den integrierten Akku, der erneut ausgetauscht werden kann. Statt der bisherigen zehn Stunden soll der Sonos Move 2 eine Laufzeit von 24 Stunden bieten. Zudem soll der Lautsprecher im Standby deutlich weniger Strom verbrauchen, was die Laufzeit bei Nichtnutzung verbessern dürfte. Ähnliches war auch schon bei den Sonos-Modellen Era 100 und Era 300 zu beobachten. Von diesen wird der Sonos Move 2 auch den Lautstärke-Slider übernehmen.

Weitere Neuerungen aus technischer Sicht: Gleichzeitige Nutzung von Bluetooth und WLAN, Audio-Line-In über USB-C und Aufladen von Smartphones über den selbigen Port. Auf der Rückseite wird es einen Schalter geben, um die Mikrofone für die Sprachassistenten zu deaktivieren. Leider wird auch der Preis steigen – es geht von 399 auf 449 US-Dollar noch oben. Der Release soll Ende September anstehen, hier bei uns in Deutschland vermutlich zum Preis von 499 Euro.