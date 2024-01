Sonos: Multiroom-App mit neuer TuneIn-Integration

Die Multiroom-Systeme von Sonos verfügen über eine hauseigene App (App Store-Link), mit der sich auch ausgewählte Musikdienste und Radiosender über die vernetzten Lautsprecher abspielen lassen. Nun gibt es mit TuneIn eine neue Integration, die sich in der App aktivieren lässt. Schon zuvor war es möglich, TuneIn mit den Sonos-Speakern zu nutzen, der Audio-Dienst will sein Angebot aber weiter optimieren.

In der Sonos-App findet sich der neue TuneIn-Zugang in der Liste der unterstützten Musikdienste und ist versehen mit dem Zusatz „Neu“. Für die Nutzung wird ein aktives TuneIn-Konto vorausgesetzt, auch ein Wechsel zwischen verschiedenen TuneIn-Usern bei der Verwendung der Sonos-App ist möglich. Die neue TuneIn-Integration soll langfristig die bereits bestehende Einbindung ersetzen und setzt unter anderem auf ein neues Design mit Cover-Kacheln anstelle einer Listenansicht.

In der Sonos-App heißt es zum neuen TuneIn-Dienst wie folgt:

„Tuneln bringt all deine liebsten Audio-Inhalte auf einer Plattform zusammen. Du kannst aus über

100.000 AM/FM Radiosendern aus 197 Ländern die lokalen Sender wählen, die du magst, und sie live streamen. Mit Berichterstattung rund um die Uhr aus lokalen, nationalen und globalen Quellen – einschließlich aktueller Eilmeldungen – verpasst du nie wichtige Nachrichten. Halte dich mit Top-Sportberichterstattung, inklusive Live-Spielkommentaren aus den größten Ligen, auf dem Laufenden. Tauche ein in einen Podcast, der sich um deine Lieblingsthemen aus Top-Genres wie True Crime, Nachrichten, Sport und mehr dreht. Hol dir das beste Hörerlebnis mit Live-Sport, völlig werbefrei, indem du auf Tuneln Premium upgradest. Was auch immer du gerne hörst – hör es alles hier.“