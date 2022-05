Sonos Ray für 299 Euro jetzt bei Amazon vorbestellen

Die Sonos Ray (Amazon-Link) ist eine durchaus interessante Ergänzung für das Produktportfolio des Multiroom-Lautsprecher-Herstellers. Denn bisher waren die Soundbars alles andere als günstig: Die Sonos Beam startet bei 499 Euro, die große Sonos Arc kostet sogar 999 Euro. Mit der Sonos Ray gibt es nun einen deutlich günstigeren Einstieg. Die kleine Soundbar kostet 299 Euro und kann ab sofort bei Amazon vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt dann ab dem 7. Juni.

Raumfüllender Sound: Speziell entwickelte Wellenleiter und innovative Soundverarbeitung erfüllen den gesamten Raum und platzieren einzelne Soundelemente zielsicher.

Ob auf einem Sideboard oder in einem TV-Schrank: Das dezente, kompakte Design der Ray fügt sich perfekt in die Einrichtung jedes Raums ein. Nachhaltiger Sound: Die Ray verfügt über das bislang nachhaltigste Verpackungsdesign. Der Karton und die schützende Pappschale bestehen zu 100 % aus recyceltem post-consumer Papier.

Die Sonos Ray ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, misst 55,9 x 9,5 x 7,1 Zentimeter und bringt 1,95 Kilogramm auf die Waage. Auf der Oberseite gibt es die bekannten Tasten zur Steuerung der Wiedergabe und zum Anpassen der Lautstärke. Die Verbindung zum heimischen Netzwerk und anderen Sonos-Speakern funktioniert entweder über WLAN oder den Ethernet-Anschluss. Ansonsten gibt es nur einen optischen Audio-Anschluss, HDMI eARC bietet die Sonos Ray nicht. Auch auf Mikrofone zur Sprachsteuerung muss man bei der kleinen Soundbar verzichten.

Die Sonos Ray kann einfach auf den TV-Unterschrank gestellt werden, alternativ bietet Sonos auch eine Wandhalterung für 49 Euro als Zubehör an. Mich würde nicht wundern, wenn demnächst weitere Hersteller nachziehen werden. Was dagegen nicht funktionieren wird: Entgegen der ersten Vermutungen wird man die Sonos Ray nicht als Rear-Speaker in einem Surround-Setup nutzen können.